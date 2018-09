Real Avilés Un reforzado Real Avilés quiere dar la sorpresa de la jornada en Les Caleyes Jordan, uno de los franceses que podría debutar hoy, el jueves ante el juvenil. / PATRICIA BREGÓN A pesar de las ausencias, el equipo avilesino confía en sus posibilidades ante un recién ascendido en el primer partido del curso en el Suárez Puerta SANTY MENOR AVILÉS. Domingo, 9 septiembre 2018, 06:52

El Real Avilés, por fin al completo, quiere dar la sorpresa de la jornada, esta tarde a partir de las 18 horas en Les Caleyes. Su rival, el recién descendido Lealtad, es uno de los 'gallitos' de la categoría, pero ello no amedrenta a un conjunto de Juanma Castañón que a pesar de la dificultosa pretemporada vivida suma cuatro puntos de seis posibles, los mismos que el propio Lealtad y que el Caudal.

El técnico lenense del conjunto blanquiazul podrá contar por primera vez con toda su plantilla, después de que esta semana se cerrara el fichaje de Kevin y llegasen los pases internacionales de Cissé, Yohan, Jordan y el propio Kevin. Una noticia que fue recibida con alegría por parte del técnico, pero que provoca que, también por primera vez este curso, tenga que hacer descartes.

Los hará justo antes de que se inicie el encuentro, para lo que tiene preparada una charla motivacional de cara a que nadie se venga abajo y a que todos sigan luchando por tener minutos. «Haré rotaciones y todo el mundo jugará a lo largo de la temporada», asegura. Castañón ha citado a los diecisiete jugadores que tiene en plantilla y al portero juvenil que no vaya a jugar con su equipo: Colás o Illán, mientras que se esperan varias sorpresas en la alineación inicial.

El preparador no ha dado ninguna pista y tampoco pudo probar nada en el 'partidillo' contra el juvenil del jueves, pues todavía no sabía con qué jugadores iba a poder contar, pero en la previa adelantó «rotaciones», incidió en que el Lealtad tenía a Saha, «el delantero más alto de la categoría» y en que «los dos jugadores que se queden fuera tienen que entenderlo, igual que los franceses siguieron entrenando a tope cuando no podían jugar».

Toda esa información da lugar a creer que ninguno de los franceses será descartado y que Cissé, indiscutible durante la pretemporada, será de la partida, Yohan, central de 1,95 metros de altura, también, para encargarse de Saha, y al menos el delantero Kevin, que sería la principal baza ofensiva del equipo después de dos encuentros jugando sin '9' puro por falta de efectivos. También tiene muchas opciones de jugar de inicio David Pérez, que fue titular ante el Gijón Industrial y fue expulsado «de manera injusta», según Castañón. El lenense valora mucho el sacrificio y la disciplina táctica del polivalente futbolista.

Otra de las opciones que cobra fuerza para enfrentar al Lealtad sería que el Real Avilés apostase por una defensa de cinco. Castañón probó esta formación en pretemporada y, aunque no acabó muy satisfecho por la falta de adaptación de los jugadores, el ofensivo sistema del equipo de Samuel Baños podría obligarle a tomar esta decisión. El técnico blanquiazul reiteró en la previa que el cuadro maliayo cuenta con «varios jugadores con más de 200 partidos en Segunda B y un ataque muy potente con Robert, Saha, Jorge y Damián».

Posible cambio de sistema

Para frenar todo esto no se descarta, por tanto, una línea defensiva formada por Paulo, Santa, Yohan, Naranjo y Barra: dos laterales con vocación ofensiva, dos centrales al uso y Yohan para encargarse de Saha. El resto del equipo inicial podría estar compuesto por Borja Piquero en portería; Cissé y David Pérez en el centro del campo; Diego Pereira en la derecha, Marcos en la izquierda -entrenó ahí el jueves- y Kevin como hombre más adelantado. De todas maneras, nada es seguro y sólo la libreta de Castañón conoce la alineación definitiva. Y es que Wilfried, Jordan o Mathias también podrían entrar en el equipo.

Por su parte, Samuel Baños tiene la importante baja en el Lealtad del capitán Javi Porrón, lo que hará que se sitúe entre palos un viejo conocido de la afición realavilesina, Emilio. Fichaje veraniego procedente del Tineo, llegó a jugar en las filas del filial blanquiazul en su mejor época. Además, tampoco estarán disponibles Cueto, René y otro habitual titular, Pelayo Castañón.

Todo hace indicar que su tocayo Pedrayes ocupará el lateral diestro, y el resto, 'once' de gala: Albuquerque, Makiadi, Obaya; Robert, Losada, Caique, Damián; Saha y el avilesino Jorge. El objetivo del Lealtad está claro: continuar con la buena dinámica de los últimos partidos y no dejarse puntos en casa, como le ocurrió ante el Madalena Morcín.