El Real Avilés muestra su versión más completa ante el Navarro Los avilesinos Diego Pereira y Santi pugnan por el balón. / P. BREGÓN El conjunto blanquiazul volvió a mantener la solidez defensiva pese a jugar los noventa minutos con quince jugadores SANTY MENOR VALLINIELLO. Viernes, 10 agosto 2018, 01:09

El Real Avilés progresa adecuadamente. A pesar de los problemas de efectivos, el conjunto blanquiazul dio más que la cara ante un Navarro que esta temporada tiene jugadores para aspirar a estar en la parte alta de la tabla en Regional Preferente, consiguiendo un triunfo por la mínima (0-1) merced al tanto conseguido por Santa en la segunda mitad.

Como había anunciado en la previa, Juanma Castañón se mantuvo fiel al 1-4-2-3-1, con los siete de atrás prácticamente inamovibles: Borja Piquero; Kilian (Pereira comenzó de extremo pero en la segunda parte recuperó su posición), Santa, Yohan, Barra; Cissé y Marcos. Arriba, las bandas fueron para el citado Pereira y para un Jose que se está adaptando muy bien a la categoría senior, con David Pérez, el multiusos, de mediapunta; y Kodiak arriba.

Por su parte, Héctor Suárez, técnico del Navarro, apostó de inicio por un 1-4-4-2 con jugadores de calidad y experiencia como Sevares, Ramón, Roscales, Manu Rionda o Nuño, hermano del exblanquiazul Luis, que exhibió una gran movilidad y velocidad, aunque en su única ocasión llegó a tiempo Santa para enviar a córner.

Fue un partido de pocas ocasiones. Además del gol, obra de Santa en la segunda mitad, de primeras con el pie en un balón parado botado por Marcos, Borja Piquero le detuvo un penalti a Roscales, Carlos se lió y casi pierde un balón tonto en el área chica ante Cissé, y Jorge no acertó de cabeza a un buen centro. Por el Navarro, la más clara fue de Magadán, que no llegó a tocar de cabeza una peinada en un córner. El ariete está a prueba en Tabiella. Al final, triunfo y muy buenas sensaciones para el conjunto avilesino, que esta tarde disputa el Trofeo de San Lorenzo, a partir de las 19.30 horas en el Muro de Zaro ante el Llaranes. No se descarta que Castañón eche mano de juveniles.

Trofeo del Miranda

Media hora antes, en Santo Domingo, se disputa el XLVIII Trofeo del Miranda, en el que participan el conjunto anfitrión, el Muros y el Gozón a modo de triangular.