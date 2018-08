El Real Avilés acelera la confección de la plantilla pese a los impagos Mathias, con Lemus y Carlos Núñez detrás. / PATRICIA BREGÓN Hoy llega a prueba Mamadou Traoré y se quedarán en el equipo Cissé, Yohan y Kodiak, mientras que Kilian y Yannis han sido descartados SANTY MENOR AVILÉS. Martes, 14 agosto 2018, 01:44

A once días del inicio de la competición, el director deportivo del Real Avilés, Alain Menéndez, apura la confección de la plantilla a pesar de tener las manos medio atadas por los impagos de las nóminas de la pasada temporada, que no permiten inscribir licencias en la Federación. Tras varias semanas a prueba, han convencido tanto a la dirección como al cuerpo técnico los franceses Cissé y Yohan y el ariete Kodiak, todos ellos comprometidos con el club a la espera de que se solucione el problema económico.

Los casos de Cissé y Yohan irán rápido. Los dos han regresado a casa a realizar las últimas gestiones antes de embarcarse en su primera aventura española, mientras que la situación de Kodiak, que ya está de regreso en su país y ayer no se ejercitó con el equipo, podría ser algo más compleja. El ariete ha convencido a los responsables por su entrega en el campo y olfato goleador, pero los trámites a realizar para el regreso del futbolista podrían alargarse algo más.

Ya están descartados y de vuelta en su país Yannis y Kilian. Yannis regresó primero a Francia por motivos personales y no volverá, y Kilian fue descartado después de sus minutos ante CEFUT, Navarro y Llaranes. Ayer realizaron su primer ensayo como blanquiazules los franceses Mathias y Gary, el colombiano Elkin y el brasileño Yure, dejando los dos primeros muy buenas sensaciones. «Quiero verlos contra el Tineo y el Llanera, pero tienen muy buena pinta. Ya sabemos cómo es la Tercera y jugadores tan físicos siempre vienen bien», explicaba ayer Juanma Castañón al término de la sesión.

En cuanto a Cissé y Yohan, el lenense se muestra satisfecho por su incorporación al equipo. «Cissé es un jugador que ha ido de menos a más desde que llegó. Bajó peso y es un hombre que siempre hace lo que le dices. Recupera, no se complica y es bueno en la estrategia». Yohan, el central de más de 1,90 metros de altura, «es un buen defensor, aunque tenemos que seguir trabajando con él la estrategia para que coja un poco de potencia. Son jugadores interesantes que nos pueden ayudar bastante».

Castañón tuvo ayer a diecisiete jugadores entrenando y hoy tendrá a dieciocho, pues se incorporará al grupo el pivote Mamadou Traoré, futbolista francés de 26 años que posiblemente sea, por currículum, el mejor de todos los que han llegado a prueba este verano.

En ese sentido, Traoré procede del Tarxien Rainbows de la Primera División de Malta, conjunto en el que militó hace algunas temporadas el exblanquiazul Carlinos. Además, jugó en el Ullern noruego, el Sorrento italiano, el Saint-Quentin francés y en el Racing de Santander B, todo ello después de militar en el equipo sub19 del US Créteil.

Equipo base

Mientras espera por el cierre de la plantilla y por la solución de los problemas económicos del pasado curso, Juanma Castañón sigue trabajando a destajo junto a Olmo Maroto en dos direcciones: que los jugadores lleguen en las mejores condiciones físicas posibles de cara al primer partido de Liga frente al Gijón Industrial, y en la búsqueda de un equipo base cuya columna vertebral parece cada vez más definida a pesar de todas las dificultades.

«Esta semana va a ser importante con dos rivales como el Tineo y el Llanera. Nos van a exigir y será positivo para ver a jugadores. Me quedo con que el equipo está dando buena imagen y los jugadores están compitiendo bien. El que no compita sabe que conmigo no va a jugar». El aumento de efectivos esta semana permitirá al lenense «probar con cinco defensas o dos delanteros, pero ahora mismo lo principal es buscar poco a poco un equipo base y estamos trabajando bien con el sistema habitual», que no es otro que un 1-4-2-3-1.

En él, Borja Piquero estará en la portería; la defensa parece bastante clara con Diego Pereira, Santa, Yohan y Barra; el centro del campo también con Cissé y Marcos, aunque el la dirección deportiva espera mucho de Mamadou Traoré; y arriba está todo abierto, con opciones para Mathias y Gary. De esa forma, los fichajes que se cierren definirán el sistema. Hoy, nueva sesión a las 10.30 horas en La Toba 3.