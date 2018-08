El Real Avilés empieza a competir con lo puesto El defensa Jaime Santa será esta temporada el capitán del equipo avilesino. / MARIETA Juanma Castañón solo tiene once jugadores del primer equipo para visitar esta tarde a un Gijón Industrial que ha reforzado su plantilla NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 26 agosto 2018, 01:49

La temporada 2018-19 se abre para el Real Avilés a las 16.30 en el campo sintético de Santa Cruz en el que le espera un Gijón Industrial mejorado respecto a la temporada pasada con buenos refuerzos, que en el caso de los blanquiazules están aún por llegar. Juanma Castañón afrontará el primer compromiso con lo justo, solo once futbolistas del primer equipo, a los que tendrán que ayudar en los cambios cinco juveniles.

Y es que el Avilés, como se esperaba, resolvió su situación de impagos del pasado ejercicio en el último momento, lo que ha dejado en fuera de juego a cuatro de los franceses fichados. Sin tiempo para que llegue el transfer, Yohan Kalala, Mahamadou Traoré, Cissé Vacinou y Ekodo Wilfried no pueden estar disponibles, siendo jugadores importantes sobre todo por su fortaleza física y su buen juego aéreo para las disputas a balón parado.

El once no tiene pérdida: Borja Piquero; Paulo, Santa, Naranjo, Barra; Carlos Núñez, David Pérez, Marcos Blanco; Pereira, Pedro y José Antonio. Un equipo sin delantero específico porque no lo hay de momento en la plantilla, aún por completar con más efectivos además de los galos citados.

No contar con los refuerzos obligará a sus compañeros a dar un plus en busca de un resultado positivo en un campo difícil porque el Gijón Industrial ya no es un equipo ascensor. Los fabriles navegaron la pasada campaña por aguas tranquilas y de nuevo con Viti Amaro a los mandos, esa es de nuevo la meta sin renunciar a mejorar su undécima posición. La llegada del central castrillonense José Ángel y el regreso del delantero ayudarán a conseguirlo.

Un partido en el que las circunstancias ponen al Gijón Industrial por encima, aunque Viti Amaro no se fía: «Son pocos de momento por lo que ya se sabe, pero la ilusión de un canterano es jugar en el primer equipo y tengo claro que pese a las circunstancias no nos van a regalar el partido».