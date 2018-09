El Real Avilés ficha y presenta a Jordan Yao Martes, 4 septiembre 2018, 07:13

El Real Avilés cerró ayer el fichaje del francés Jordan Yao, que tras una semana a prueba convenció tanto a Juanma Castañón como a Alain Menéndez. Jordan fue presentado con una fotografía, pues al no conocer el futbolista el idioma y no contar el club con traductor, no se pudo llevar a cabo una rueda de prensa.