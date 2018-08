«No vine engañado a entrenar al Real Avilés» Juanma Castañón se refresca en un partido. / PATRICIA BREGÓN Juanma Castañón. Entrenador del Real Avilés «Tengo asumido que es una temporada difícil por las circunstancias, pero debutar en Tercera con este equipo es para mí una oportunidad» NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 26 agosto 2018, 01:48

Los actuales no son los mejores tiempos, precisamente, en el Real Avilés, que ha pasado de ser un referente en la lucha por el ascenso a un equipo que tratará de evitar el sufrimiento agónico del pasado ejercicio para mantenerse. Canteranos y jóvenes valores del fútbol francés conforman una plantilla que estará dirigida por un entrenador modesto que debuta en la categoría. Juan Manuel Castañón (Pola de Lena, 17-1-1972) afronta el reto sin escozores por lo que le puede esperar: «Nadie me engañó para entrenar al Avilés. Estrenarme en Tercera con un club tan grande me llena de ilusión».

-Esto empieza ya...

-La pretemporada se me ha pasado volando, será por las ganas con las que estamos trabajando, la predisposición y el trato que me están dando todos. Ahora a esperar lo que nos depare la temporada.

-De momento tiene lo justo y necesitará tiempo para hacer su equipo ideal.

-Está claro y tenía asumido que iba a ser difícil por las circunstancias del club. Tememos una base, pero nos va a costar arrancar porque hay que acoplar a toda la gente y alguno necesitará un tiempo, una mini-pretemporada. Para eso me ficharon.

-¿Se puede aspirar a ganar al Gijón Industrial con once jugadores disponibles?

-No hay nada imposible, sabemos que es muy difícil, pero no vamos a salir rendidos a Santa Cruz, todo lo contrario, los chavales están dispuestos a darlo todo.

-¿El Avilés actual es una oportunidad para usted o un riesgo?

-No vine engañado, sabía que había mucho movimiento de jugadores a prueba y que los fichajes podían tardar en llegar. Pero tengo claro que entrenar al Real Avilés es una oportunidad que agradezco mucho.

-Lo que deseará es tener ya a todos los jugadores que van a estar.

-Claro, lo necesitamos para que haya competencia y calidad en los entrenamientos. A partir de ahí podremos trabajar para hacer una buena temporada.

-Castañón era un jugador de mucha brega, intenso. ¿Ese va a ser el estilo de su Avilés?

-El estilo pasa por varias cosas, la organización, la competitividad, la estrategia, el sacrificio y tener claro en el campo lo que hay que hacer. En pretemporada ya se ha podido ver lo que buscamos y creo que el equipo ha hecho buenos partidos.

-¿Más juego directo que toque?

-Un entrenador tiene que saber lo que quiere y lo que tiene en la plantilla. El equipo va a ser solidario, va a jugar muy junto e intenso, vertical y que presione para llegar muy rápido al área contraria. No tenemos el perfil de futbolistas para tocar, eso lo tengo claro, pero no tampoco vamos a jugar al patadón.

-La del Avilés será una de las plantillas más jóvenes, si no la que más.

-Así es, nos faltará experiencia porque son pocos los que han jugado en Tercera y solo una temporada en el mejor de los casos. Pero eso no será un problema, los jugadores tienen un gran margen de mejora y vamos a tratar de sacarles partido.

-Y un entrenador nuevo...

-Es mi primer año en Tercera, pero conozco la categoría y nada me va a coger por sorpresa. Conozco mis posibilidades y espero responder a este reto con una buena temporada.

-Con la permanencia, claro.

-Sin duda es el objetivo, no sufrir y tratar de estar en posiciones tranquilas.