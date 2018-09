Real Avilés Real Avilés | «Estoy encantado con mi rol en la plantilla» Borja Piquero, con Santa y Carlos Núñez detrás, realiza un ejercicio en la sesión del lunes. / P. BREGÓN Borja Piquero, muy cerca de su mejor versión, es uno de lo buques insignia del actual Real Avilés | «Cuando eres uno de los veteranos te toca tirar del carro», asume un meta que no es ajeno a que «llegará competencia y será mejor para todos» SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 19 septiembre 2018, 05:13

Ni el propio Borja Piquero hubiese imaginado hace cinco años su situación actual. Con su vida laboral y deportiva asentada en Canarias, el canterano blanquiazul habría tachado de loco al que le ubicara en tan poco tiempo no sólo en la plantilla del Real Avilés, sino como uno de los hombres con más peso del equipo dentro y fuera del terreno de juego.

Condiciones nunca le han faltado, pero tenían que darse una serie de circunstancias y el destino lo trajo de vuelta a su ciudad natal, situación que le llevó a comenzar a entrenarse a las órdenes de Xiel, con Lucas Anacker y Carlos Castro por entonces como dueños de la portería. La salida del brasileño aceleró un paso adelante que se daba por hecho y, hasta los últimos partidos del curso, en los que una lesión y la buena actuación de Lucas Giffard lo sacaron del 'once', Piquero demostró que estaba capacitado para ser el portero titular del Real Avilés.

Este año, las cosas han cambiado para mejor. A pesar de contar con ofertas de Canarias, apostó por continuar en el equipo y tanto Alain Menéndez como Juanma Castañón le han devuelto su compromiso con una confianza total. Él cumplió en verano llegando con «bastantes kilos menos que el año pasado» y director deportivo y entrenador le otorgaron tanto la titularidad como una capitanía, además de un liderazgo que él mismo se había ganado a pulso ya hace un año.

Piquero no oculta que en lo personal se siente muy cómodo. «Físicamente estoy mejor que el año pasado y lo noto. Estoy bastante acertado, pero al final lo que importa es que el equipo consiga ganar, algo que no hicimos el pasado domingo», lamenta. Para el avilesino, frente a L'Entregu dio «una de cal y otra de arena». El meta se alegra por haber detenido una pena máxima que «teníamos estudiada porque el 'míster' y Olmo analizan todos esos detalles y manejábamos lo que podían hacer sus dos lanzadores», pero reconoce que en la jugada del gol tomó una mala decisión, casualmente ante Imanol, también avilesino y uno de sus mejores amigos desde la adolescencia.

«Igual el conocerlo tan bien me jugó una mala pasada», sonríe. «Sé la calidad que tiene cuando recibe entre líneas, así que, como soy grande y largo, quise encimarle rápido para que no tuviera tiempo de elegir bien y poder robarle el balón, pero la verdad es que llegué muy tarde y me regateó muy fácil. Fue una pena, porque creo que merecíamos el empate. Habría que volver a ver la última acción en la que yo creo que hubo penalti a Paulo», analiza.

Liderazgo

Aunque en el Vera canario «ya era uno de los veteranos», Piquero asegura que se siente «muy cómodo con el rol que tengo esta temporada. Después de David soy el más veterano del equipo aunque sólo tenga 30 años y no tengo ningún problema por tirar del carro». Todavía como único portero de la plantilla, el avilesino no es ajeno a que llegará otro guardameta, algo que no teme. «Está claro que llegará competencia, como es normal, y será bueno para todos».

Con la plantilla prácticamente cerrada, Borja Piquero analiza las posibilidades del Real Avilés esta temporada. El guardameta sólo pide «pasar menos apuros que la temporada pasada. Creo que nos ha quedado un equipo bastante interesante, pero tenemos a varios jugadores franceses que todavía no conocen el idioma y aún falta un poco de comunicación. Con el paso de las semanas mejoraremos seguro y ojalá podamos tener una temporada tranquila y acabar en una zona media de la tabla».

Tanto Piquero como el resto de sus compañeros regresarán al trabajo hoy por la mañana en La Toba 3 (10.30 horas), con el esperado regreso de Thomas, y también, en principio, con Paulo y Marcos.