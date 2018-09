Real Avilés Castañón podrá contar con Cissé y Yohan frente al Lealtad Yohan, detrás, y Cissé, a al derecha, podrán debutar el domingo en partido oficial. / PATRICIA BREGÓN «Tienen varios jugadores con más de 200 partidos en Segunda B y vienen de hacer un gran partido en Copa Federación», recalca el entrenador SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 8 septiembre 2018, 08:11

Juanma Castañón ya puede elegir. Después de necesitar cinco y cuatro juveniles, respectivamente, para completar las convocatorias en las dos primeras jornadas de Liga, el entrenador del Real Avilés deberá dejar a dos jugadores sin vestir mañana domingo, a partir de las 18 horas en Les Caleyes frente al Lealtad.

Todo se fraguó ayer. Nada más acabar el entrenamiento, el último de la semana acaecido en el sintético de La Toba 3, Castañón fue informado de que tanto Cissé como Yohan ya tenían el visto bueno de la Federación para poder debutar el domingo. Inmediatamente, el técnico blanquiazul ofreció una convocatoria con los diecisiete jugadores disponibles y un portero del juvenil que se conocerá a lo largo del día de hoy, aunque sólo hay dos opciones: Colás o Illán.

De esta manera, están disponibles el guardameta Borja Piquero; los defensas Paulo, Santa, Yohan, Naranjo, Carlos Núñez y Barra; los medios Cissé, Marcos, David Pérez, Diego Pereira, Mathias, José Antonio y Wilfried; y los delanteros Pedro, Jordan y Kevin. «Se nota cuando puedes contar con más jugadores, hay más competencia y más alternativas a la hora de encarar los partidos y de tomar decisiones según avancen los minutos», reconocía ayer el técnico tras la sesión.

Castañón tendrá que hacer por primera vez este curso dos descartes, algo para lo que tiene una estrategia preparada. «Tengo pendiente para el domingo una charla antes del partido. Será una charla motivacional, explicando que todas las decisiones que tome las tomaré pensando en el bien del grupo, y no en situaciones individuales. Puede que haya alguna sorpresa, pero igual que los franceses no se quejaron y estuvieron entrenando a tope cuando no podían jugar, espero que los dos futbolistas que se queden fuera lo entiendan y sigan trabajando al máximo».

Cambios en la alineación

En ese sentido, al lenense le gusta «rotar, para que todo el mundo se sienta partícipe e importante. Lo bueno es que, quitando Jordan y Kevin, los demás llevan conmigo un mes y pico, y aunque el equipo haya ganado y lo haya hecho muy bien, hay jugadores como Mathias, Cissé, Yohan o David Pérez, que vuelve tras sanción, que se merecen también minutos», indica.

Con apenas tres fichajes para cerrar la plantilla, Juanma Castañón se muestra satisfecho con el grupo de jugadores que tiene a sus órdenes. «Estoy muy contento. Cuando llegué sabía las dificultades que había y, aunque me hubiese gustado tener antes los fichajes, estoy encantado con el trabajo de la dirección deportiva, de Olmo con los chavales y con la implicación y el sacrificio de los jugadores», incide.

Esa, precisamente, será la clave para sacar algo positivo mañana en Villaviciosa. «Tener más jugadores no es sinónimo de que vayamos a ganar, pero yo no voy con miedo a ningún sitio. El Lealtad es un equipo de Segunda B, con varios jugadores que superan los 200 partidos en esa categoría y su objetivo es ser campeón de Liga y de Copa Federación. Tienen un gran ataque y al delantero más alto de la categoría, pero si no esforzamos, estamos acertados o nos sale la estrategia, podemos dar la sorpresa».