Xiel tampoco podrá sentarse hoy en el banquillo avilesino

José Luis Díaz, Xiel, tampoco se podrá sentar en el banquillo en su segundo partido al frente del Real Avilés, una circunstancia poco normal si es que hay algo de eso en el club. Tras una semana en el cargo el contrato está sin firmar, algo que se hará hoy, día festivo por lo que no podrá diligenciarse la ficha, que ya está firmada.

El técnico praviano ya dirigió en Llanes desde fuera, aunque al lado del banquillo por lo que el problema fue menor, algo que no sucederá en el Suárez Puerta, en el que no podrá estar cerca del campo para poder transmitir sus instrucciones a los futbolistas. Xiel aún no ha decidido donde se ubicará junto a su ayudante Manolo, que está en la misma situación.

La tramitación de la ficha del entrenador de Peñaullán tenía hasta ayer otro trámite pendiente, y exigido desde el pasado año: un certificado de ausencia de antecedentes por delitos sexuales, que se renueva todos los años en la Delegación de Gobierno, en Oviedo. Xiel lo hizo ayer, pero faltaba el contrato. Para Ganzábal todo estará listo.