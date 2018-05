Xiel decide rescindir su contrato con el Real Avilés «por saturación» José Luis Díaz 'Xiel', durante un partido de esta temporada en el Suárez Puerta. / PATRICIA BREGÓN El técnico agradece la confianza del club y el trabajo de los jugadores, pero «tras una campaña agitada y difícil necesito desconectar un tiempo» SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 25 mayo 2018, 03:54

«Dejo el equipo agradecido, pero estoy saturado. Ha sido una temporada muy agitada, han pasado muchas cosas y necesito desconectar un poco de todo lo que es el Avilés». José Luis Díaz 'Xiel' no continuará la próxima temporada en el Real Avilés. Parecía claro que no se iba a hacer cargo del primer equipo el próximo curso, pero, aunque la intención de José María Tejero es que continuase en la entidad al tratarse de «un entrenador del club», el preparador praviano ha decidido rescindir su contrato y desligarse del club tres campañas después.

Xiel da un paso al lado agradeciendo «la confianza que el club ha puesto siempre en mí» y «el trabajo que han realizado los jugadores, sobre todo los que llevan en el equipo desde el principio de la temporada. Han vivido todo tipo de situaciones y han competido hasta el final salvando la categoría en el campo». Ahora, el praviano confía en que suban dos equipos asturianos y el club se pueda quedar en Tercera porque «los jugadores lo merecen. Al Oviedo lo veo arriba, creo que el Marino va a remontar, el Langreo lo tiene fácil y ojo con el Llanes», vaticina.

Xiel no se olvida de sus fieles ayudantes, Manolo Fernández, a quien recurrió cuando se hizo con las riendas del primer equipo, tras coincidir con él en el Praviano, y Olmo Maroto, que ejerció de entrenador de porteros, recuperador y hasta de fisio en algunos entrenamientos. «Son unos grandes profesionales y les estoy muy agradecido. Han realizado una gran labor y sin ellos hubiese sido imposible dejar a tres equipos por debajo este año».

A pesar de todos los vaivenes del curso, cuando echa la vista atrás Xiel sostiene que «he acabado la Liga con buen sabor de boca. Para mí conseguir la permanencia ha sido casi como jugar el 'play off'. La cosa se había puesto muy complicada, pero conseguimos hacer un bloque y repito que si la Liga llega a durar cuatro o cinco partidos más acabamos en la mitad de la tabla».

El praviano lamenta que «sólo al final pudimos hacer un bloque. Antes de diciembre conseguimos hacer un equipo, después de Navidad tuvimos que hacer otro y después otro... pero se vio que cuando trabajamos con tranquilidad logramos la continuidad que nos faltó el resto del año». Aun así, asegura que «no puedo hablar mal de nadie porque siempre sentí la confianza del club y jamás podré hablar mal del Avilés», club al que «seguiré, porque como sabéis me gusta mucho el fútbol, es mi pasión, y aunque intentaré desconectar un poco al final estaré pendiente de todo».

De cara al futuro, el veterano entrenador no cierra puertas a nada, pero asegura que «de momento sólo pienso en desconectar un poco y darle tiempo al tiempo. Lo que está claro es que los entrenadores tienen que empezar ya a preparar la próxima temporada y ahora mismo no me apetece. Ni eso, ni volver a la escuela del Avilés. En el futuro, Dios dirá», concluye.