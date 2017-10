Real Avilés Xiel reemplaza a Palacios en el banquillo del Real Avilés José Luis Díaz 'Xiel', dirigiendo al juvenil en La Toba. / MARIETA El técnico turonés comunicó ayer por la tarde su decisión de dejar el primer equipo del club a José María Tejero de forma «unilateral» SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 25 octubre 2017, 01:04

La historia de Iván Palacios al frente del primer equipo del Real Avilés alcanzó ayer su final tras diez partidos oficiales de liga y uno de Copa del Rey. Dos meses, sesenta días al frente de un proyecto realizado a prisa y corriendo y dentro de un verano cuanto menos convulso, posiblemente el más complicado y confuso de la historia del club. Siete encuentros consecutivos sin conocer la derrota, dos 'rajadas' en rueda de prensa y una reunión con la cúpula directiva del club desembocaron ayer en la decisión unilateral del preparador turonés, que comunicó entrada la tarde a José María Tejero su decisión de apartarse de la primera plantilla.

Aunque los rumores llevaban días flotando en el ambiente y la figura de Xiel siempre ha estado en las quinielas para dirigir al primer equipo del Real Avilés desde que Tejero retomó la gestión del club de manos de John Clarkson, lo cierto es que la noticia sorprendió ayer a propios y a extraños. No en vano, en torno a las cinco de la tarde, el propio Palacios reconocía a este periódico que el entrenamiento de hoy miércoles estaba fijado para las diez de la mañana en La Toba y que prefería que fuese Alain Menéndez, como director deportivo, el encargado de esclarecer la situación de José Antonio Santos, por la que se le preguntó.

Sin embargo, el club emitió un comunicado a todos los medios a las 19.18 horas que rezaba lo siguiente: «El Real Avilés informa que, tras una reunión mantenida entre José María Tejero e Iván Palacios, se ha acordado que Iván Palacios deja su puesto como primer entrenador de la plantilla para ocupar otras funciones dentro del club. El nuevo entrenador de la primera plantilla a partir de mañana será José Luis Díaz 'Xiel', que tiene contrato en el club para realizar dicha función, entre otras».

La noticia incendió las redes sociales, pero ninguno de los protagonistas quiso hacer declaraciones, posponiéndolas para hoy después del entrenamiento. Iván Palacios, eso sí, reconocía a LA VOZ que la decisión de apartarse del primer equipo fue tomada por él de forma «unilateral». Por su parte, Xiel prefirió también hablar hoy, cuando todo estuviera «más tranquilo y en orden», confirmando, eso sí, que dirigiría el entrenamiento «a las 10.30 horas en La Toba».

Aunque Palacios ha querido esperar hasta hoy para despedirse de sus jugadores y realizar declaraciones a los medios de comunicación, los motivos de su marcha son conocidos e incluso comprensibles. Aunque en su día se embarcó en el complicado proyecto del Real Avilés «porque es uno de los equipos de Asturias a los que no se les puede decir que 'no', una gran oportunidad para mí», con el paso de las semanas comenzó a ser consciente de la realidad de un equipo al que le ha costado mucho fichar, con cada vez menos apoyo de los aficionados y con unos resultados que no hacen justicia a la plantilla. Palacios ya había dicho en rueda de prensa que «si el problema soy yo, me iré», y aunque el lunes fue ratificado por Tejero y parecía que contaba con el respaldo de la plantilla, su paciencia dijo basta. Xiel regresa al primer equipo tras ascenderlo a 2ªB en 2002.