«El Tuilla es uno de los mejores equipos de la categoría y nos lo pondrá difícil» Xiel, con Toni Escobedo detrás ayer en La Toba. / MARIETA Xiel espera que su equipo dé la cara ante un rival «que cada año ficha muy bien y tiene un bloque muy compensado» SANTY MENOR Avilés Sábado, 27 enero 2018, 02:36

Con mejor semblante debido a la llegada de efectivos tras varias semanas muy complicadas, Xiel analiza el regreso a casa del Real Avilés después de dos partidos a domicilio consecutivos sabedor de la dificultad de un Tuilla que «es uno de los mejores equipos de la categoría».

El preparador praviano se alegra por «haber podido trabajar con más gente. Los entrenamientos así son otra cosa y espero que se pueda ver reflejado sobre el terreno de juego». Para Xiel, el Tuilla es un equipo que «lleva trabajando muy bien desde hace años, ha fichado bien en verano y tiene un bloque muy compensado. Está luchando un año más por los puestos de arriba de la tabla y eso no es casualidad».

El experimentado técnico desea que el Real Avilés recupere las sensaciones mostradas antes del parón navideño, cuando el conjunto blanquiazul se mostró muy competitivo también fuera de casa, pero sobre todo en el Suárez Puerta. «En casa estamos jugando mejor y esperamos que la gente compita y podamos sacar algo positivo».

En cuanto al aumento de efectivos, el entrenador dejó para hoy las valoraciones, pues «todavía no sé qué jugadores tendrán ficha y cuáles no. Esperaremos al último entrenamiento de la semana y después haré la convocatoria». Domínguez, que ayer no pudo completar el entrenamiento por una sobrecarga en el isquio estará disponible, así como también Nico Pandiani. Xiel tuvo una larga charla con Luis Nuño sobre el terreno de juego de La Toba 3. Será titular y posiblemente lo haga como delantero centro.