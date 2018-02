Xiel tira del carro del Real Avilés Thomas en las instalaciones de El Requexón, tras lesionarse en el partido ante el Oviedo. / LVA «Vamos a salir de esta situación, tengo motivos para decirlo, perdemos los partidos por detalles que se van a corregir con el trabajo diario» Tras meditar su marcha en diciembre luchará «hasta el final» por salvar la temporada NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Martes, 13 febrero 2018, 03:36

Seis derrotas seguidas son muchas derrotas y el Real Avilés se va metiendo poco a poco en lo más profundo de la clasificación, en un sonrojante penúltimo puesto después de 25 jornadas. Pero al margen de la imagen que está dando esta temporada el equipo blanquiazul, lo que de verdad ocupa es la realidad de un posible descenso. Algo que a toda costa quiere evitar el entrenador, un José Luis Díaz Xiel que no hace mucho se planteó seriamente la posibilidad de irse, y que ahora es quien tira del carro con todas sus fuerzas.

Ayer repetía al final de la sesión de entrenamiento lo que ya dijo el domingo tras el fiasco ante el Colunga: «No voy a rendirme, hay que tirar del carro y tengo que ser el primero que lo haga. Creo de veras que el equipo reaccionará y estoy a muerte con estos jugadores porque están comprometidos y no se quejan de nada pese a las circunstancias».

Xiel tiene muchos años de experiencia, pero el actual ejercicio es el mejor master para un entrenador. Pero también el praviano estuvo al borde de tomar el camino de su casa para no volver: «Es cierto que hubo momentos, cuando solo teníamos diez futbolistas, que pensé dejarlo porque no podíamos ni entrenar en condiciones por falta de gente. Pero quiero al Avilés y voy a luchar hasta el final por salvar la temporada, no tiraré la toalla nunca».

Mantiene la certeza de que con un poco más de tiempo el conjunto avilesino sacará la cabeza del pozo: «Tengo motivos para decirlo, hoy lo hemos hablado en el vestuario tras analizar la derrota del domingo. Nos metieron los goles por errores que se trabajan en pretemporada. Estamos trabajando a marchas forzadas para formar un bloque porque hay muchos jugadores que se están conociendo. Queda poco tiempo y llevamos seis derrotas, pero vamos a salir adelante en cuanto mejoremos esos detalles que nos están penalizando tanto. Y eso solo se consigue con trabajo».