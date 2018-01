Xiel y Manolo, por primera vez rivales en Santa Catalina Sábado, 6 enero 2018, 01:16

El de mañana será un partido de sentimientos encontrados en el banquillo del Real Avilés. Y aunque remarcan que a la hora del partido defenderán los intereses de su equipo actual, tanto José Luis Díaz Xiel como Manolo Fernández, recordarán que están en casa, aunque de visitantes, de rivales, por primera vez en Santa Catalina. «Sin duda que es un partido especial, somos de allí y estuvimos muchos años», subraya Xiel, quien «siempre he dicho que el Praviano y el Avilés son mis equipos». No olvida los ascensos en el Praviano y tampoco el 'play off' a Segunda B como hitos 'rojillos'. Pero tampoco sus distintas etapas en el Avilés. «Tengo muy buenos recuerdos en los dos, y al Praviano le desearé siempre lo mejor, aunque el domingo el que más necesita ganar es el Avilés».

Su ayudante Manolo fue jugador del Praviano 12 años, entrenador del primer equipo, del filial y hasta directivo. Vive en Pra via y es 'rojillo' cien por cien, pero «mañana quiero que gane el Avilés».