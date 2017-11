A Xiel no le gustó el equipo, aunque «mejoramos en el aspecto físico»

José Luis Díaz, Xiel, estaba muy serio en la sala de prensa. Reconoció que el Ceares tuvo «más balón y el dominio, sobre todo en el primer tiempo, pero no nos crearon ocasiones». Elogió «la mejoría física de los jugadores, hemos llegado al final más enteros que en partidos anteriores», pero reconoció que hace falta algo más para ganar: «Tenemos que mejorar con el balón en los pies y lo conseguiremos con trabajo». Se mostró molesto por no poder convocar a 16 futbolistas: «Habrá que preguntar a la dirección deportiva, Pedro ha ido con el filial y tampoco me han puesto un juvenil, un delantero que no hemos tenido para meter en los minutos finales».

Nacho Cabo, técnico del Ceares, reconoció que «hemos tenido el balón y el dominio, pero nos ha faltado fuerza en los metros finales para poder ganar».

El miércoles, Copa

El equipo afronta una semana de especial dureza, con tres partidos en siete días. Al de ayer hay que sumar el de este miércoles, ante el Burgos en el Suárez Puerta (20 horas) correspondiente a la ida de la primera ronda nacional de Copa Federación. Y el domingo, visita al Covadonga en el Juan Antonio Rabanal a las 12.

También hay que estar pendientes de lo extra deportivo, con otro anuncio desde el club del inminente pago de las deudas.