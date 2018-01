Real Avilés: A Xiel le han prometido cinco fichajes El director deportivo charla con Xiel antes de la sesión. / MARIETA El entrenador del Real Avilés recibe un mensaje de optimismo por parte del director deportivo NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Martes, 16 enero 2018, 01:18

La situación deportiva del Real Avilés hace tiempo que dejó de ser una anécdota producto de las urgencias y limitaciones con las que se formó la plantilla. El goteo de bajas, hasta seis titulares amén de otros que se fueron antes de que se acumularan los impagos, ha dejado en los huesos al equipo blanquiazul y a su entrenador contra las cuerdas, hasta reconocer que el domingo «no pude conciliar el sueño porque otras veces que salen mal las cosas le das unas vueltas, fijas el error y aplicas una solución. Pero tras el partido con el Siero y en las actuales circunstancias, no es fácil encontrar una salida y el equipo se nos puede ir».

Xiel trata de no dramatizar, pero tampoco puede disimular una realidad que coloca al Avilés entre los equipos llamados a pelear por la permanencia. Es el objetivo con el que se partía en agosto y en el que sigue enrocado el equipo blanquiazul sin que nadie pueda garantizar que se consiga... Salvo que el club haga un esfuerzo y consiga reforzar el equipo con futbolistas que estén capacitados, no chavales que vienen para probar suerte, gratis y hasta pagando por quedarse si hace falta.

El técnico sigue confiando que la cúpula del Avilés decida y se agarra a lo que en la mañana de ayer lunes le aseguró el director deportivo durante la sesión en La Toba: «Vendrán cinco jugadores, es lo que me ha dicho y es lo que necesitamos, tener mimbres para afrontar lo que resta de segunda vuelta. Hay tiempo suficiente para que el equipo acabe en mitad de la tabla, sin pasar agobios, pero necesito que vengan jugadores que nos puedan ayudar, sobre todo en algunas posiciones». Centrocampistas y laterales, sobre todo un zurdo, son las urgencias de Xiel para formar un equipo con garantías de rendimiento.

Un salmantino y un gaditano empezaron su prueba ayer y mañana lo harán dos catalanes

Con el día 31 de enero como fecha final del plazo para inscribir nuevos futbolistas, la cuenta atrás se ha iniciado con más meritorios a prueba y un par de jóvenes franceses que se incorporan al club. El portero Lucas Gifard, de 19 años, hará ficha para unirse al Avilés B, de Primera Regional, mientras el lateral derecho Paulo Piel, de 21, será jugador de la primera plantilla.

Los dos forman parte del grupo de jóvenes del país vecino que pertenecen a la misma empresa de representación que trajo al defensa central Thomas. Lucas vino hace ya varias semanas con otros cuatro compatriotas, aunque solo ha seguido él y con buenos informes por parte de los técnicos para quedarse, arrancando desde el filial. El caso de Paulo es diferente. Desde octubre fueron tres las ocasiones en las que se ha entrenado con el equipo para después volver al club del que llega, el AS Coces. El club iniciaba ayer los trámites para su fichaje, empezando por la solicitud del transfer a la federación francesa de fútbol. El joven galo no ocultaba su «ilusión por poder formar parte» del equipo.

Mientras esos «cinco refuerzos» que se le aseguran a Xiel se confirman, el entrenador praviano tendrá esta semana a dos jóvenes a prueba, dos más en una lista interminable y que desde ayer pasan a formar el salmantino Pablo Ledesma, lateral derecho-central, y el interior gaditano Lorenzo Fernández. Este último procede del San Roque, de regional, y tiene 19 años: «Mi representante me comentó la posibilidad de entrenar una semana en Avilés y estoy muy animado a probar suerte, me gustaría quedarme y aportar al equipo».

Su compañero de prueba también tuvo la propuesta vía representante y aparca su estancia en el filial del Zamora, de regional, para «probar fortuna» en Asturias. Tiene 20 años, es central-lateral izquierdo, y formó parte de la cantera de la extinta UD Salamanca, además de estar en edad juvenil en el Numancia.

En estas dos semanas de libre mercado la actividad será frenética para muchos jóvenes que van y vienen a la busca de un destino. Además de los citados Ledesma y Lorenzo, en el Avilés probarán a partir de mañana otros dos futbolistas, catalanes. Se trata de dos hermanos, Miguel y Toni Escobedo, de 21 y 19 años. Proceden de equipos de la regional de su comunidad, el primero de ellos, defensa, del Vilaseca, y el segundo, delantero, del Roda Bara.

Con las novedades apuntadas y a la espera de fichajes de verdad, Xiel ya piensa en el partido del Nuevo Nalón tras digerir a duras penas la derrota con el Siero, que no entraba en los cálculos: «Con esos tres puntos nos metíamos muy cerca de la zona media, pero no jugamos bien y nos volvemos a meter abajo». Mientras no tenga nuevos futbolistas, maneja lo que tiene en sus manos, que es poco. La necesidad de forzar porque no hay más remedio deja secuelas y Pablo Tineo tuvo que retirarse el domingo, lesionado. No se resintió de sus molestias semanales en el isquiotibial derecho sino «en la rodilla izquierda, en una acción del partido giré y me resentí». Lo más leve sería un esguince, cuyo grado, de confirmarse, determinaría las posibilidades que tiene de estar la visita a L'Entregu (domingo, 16.30).

Los demás, en principio, estarían disponibles, aunque si el club espera incorporaciones, tampoco se puede descartar alguna baja más a las ya producidas. El Avilés sigue sin ponerse al día en los pagos y algunos de sus jugadores tienen propuestas para cambiar de equipo.