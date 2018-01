Xiel espera «que el Real Avilés consiga refuerzos» Thomas volvió a entrenarse, aunque sigue lesionado. / MARIETA El técnico del Avilés dice que no esperaba la baja de Chus y confía en la dirección deportiva para apuntalar una plantilla de solo catorce futbolistas NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Jueves, 11 enero 2018, 01:39

La repentina marcha de Chus Fernández, que deja el Real Avilés para incorporarse al Calahorra y la ausencia que puede ser solo temporal de Carlinos, junto a la ausencia de más fichajes que el delantero Omar Tranche, deja la plantilla blanquiazul igual de escuálida que estaba antes del parón de Navidad, con solo catorce futbolistas, uno de ellos juvenil pero con estancia permanente en el primer equipo. Xiel, que no puede ocultar su preocupación, mantiene la confianza en que «el club consiga refuerzos porque estamos muy justos. La dirección deportiva está trabajando en ello y espero que llegue algún futbolista».

El mercado de fichajes sigue abierto hasta el día 31 del presente mes de enero, tiempo suficiente para que el Avilés consiga captar jugadores, a la espera también de saber los que van a seguir el camino de Chus y de los que se fueron antes por el problema de los impagos. Hasta que no se vaya aclarando la situación, Xiel solo puede preocuparse de «trabajar con el equipo y preparar el partido del domingo».

El entrenador reconocía el domingo en Santa Catalina que la suspensión del partido beneficiaba al Avilés porque solo fue con diez jugadores del primer equipo, dos de ellos lesionados, Marcos, que se quedó en el banquillo, y Chus, titular pero con fuertes molestias musculares. Tres juveniles del Atlético Avilés completaban la convocatoria y no jugar un partido de mucha exigencia física fue un alivio. Pero el panorama para recibir al Siero tampoco es que se aclare demasiado porque al alta de Omar Tranche hay que restar la baja de Chus, con la duda de un Pablo Tineo que espera recuperarse, lo mismo que Marcos, algo en lo que ambos dan por seguro tras entrenarse ayer en La Toba, aunque hay que esperar.

El equipo blanquiazul retomó ayer la actividad de los entrenamientos en el campo número 2 de La Toba y lo hizo con un regreso, para variar. El del central francés Thomas, vestido de corto para realizar trabajo específico en la recuperación de su rotura en el isquiotibial izquierdo. «En Francia he trabajado con un fisioterapeuta y espero volver a entrenar en dos o tres semanas». Thomas tiene pendiente una nueva revisión en su país, donde además se tratará de un problema bronquial.

La cara nueva era la del leonés del Bierzo Diego Meléndez, un chaval de 21 años que se ha formado en el fútbol leonés, llegando a ser una promesa en su etapa juvenil. Tras una campaña sin continuidad en el Bembibre de Tercera División y pasarse esta primera parte de la temporada en blanco, llega para «intentar ganarme un sitio aquí. No me importa el dinero, solo poder jugar». Xiel lo verá esta semana y será quien decida si le convence.

El partido aplazado de Santa Catalina ya tiene fecha y no será el próximo miércoles sino el del día 24 de enero, dentro de un par de semanas, a las cuatro de la tarde. El Praviano quería jugar el 17, pero el Avilés ha preferido hacerlo más adelante, muy probablemente por su actual precariedad de efectivos, que quizás para la fecha del encuentro se haya subsanado. El que podrá jugar sin cortapisas es Omar Tranche, exjugador 'rojillo', que no pudo ir citado el domingo pasado, pero que tiene ya la ficha tramitada con su nuevo equipo. Quizás no sea la única novedad en el equipo de Xiel.