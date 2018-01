Xiel: «Se nos han ido siete titulares y tenemos que reconstruir el Real Avilés con los fichajes» Xiel sigue con atención el partido del miércoles frente al Praviano. / HUGO ÁLVAREZ Xiel valora la mejora del Real Avilés con respecto al domingo en El Entrego pero pide «poder trabajar con la gente durante la semana, cosa que no estaba siendo posible» SANTY MENOR Avilés Viernes, 26 enero 2018, 01:40

José Luis Díaz 'Xiel' afronta el tramo final del mercado invernal con la esperanza de poder formar un equipo competitivo que en el tramo final de la temporada consiga salvar la categoría y alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso para evitar arrastres. Las llegadas de Nico Pandiani, Balsera, los hermanos Escobedo y la posible de Aarón, además de otros nombres que maneja el director deportivo del club, están llamadas a paliar las importantes bajas sufridas por el club debido a los impagos.

El técnico blanquiazul, que ha cambiado ligeramente el semblante tras el partido de Pravia, pues su equipo «mostró una cara diferente con respecto al domingo pasado. Competimos mucho mejor», no oculta que «por circunstancias en las que yo no voy a entrar se nos han ido siete titulares y ahora tenemos que reconstruir el equipo. Teníamos un equipo hecho y estos últimos partidos han sido difíciles porque no he podido entrenar con la gente. Nico jugó después de dos o tres entrenamientos con el grupo y los juveniles no pueden entrenar con nosotros, así que así es complicado que se pueda ver el equipo que a mí me gusta sobre el campo».

Xiel se queda con la mejora de sus jugadores, pues «volvimos a dar la imagen que estábamos dando antes de Navidad y me tengo que quedar con eso. A partir del viernes -por hoy- tendremos más gente para trabajar y seguro que se notará con el paso de las jornadas». El preparador praviano añade que «en el segundo tiempo el equipo tuvo otro tono. Aunque nos costó crear ocasiones de gol porque en el fútbol si no dominas el centro del campo es complicado, estuvimos serios y concedimos mucho menos que en El Entrego. Los jugadores tienen que tener actitud sobre el terreno de juego y dar la cara, es lo mínimo que se les exige».

El entrenador del Real Avilés no se alarma por el calendario que se le avecina al equipo, que nada más y nada menos ha de recibir al Tuilla y el domingo y visitar al Marino el próximo sábado. «El rival en estos momentos no es lo más importante. El caso es que, como digo, podamos tener más gente y trabajar con ella durante la semana. Si preparamos bien los partidos tendremos opciones contra el rival que nos toque. En estos últimos partidos hemos estado un poco atados de pies y manos y así es un poco complicado. A los chavales no les puedo reprochar mucho, las cosas hay que tenerlas trabajadas por semana».

Cuestionado por las posibles altas o bajas que se puedan dar en los últimos días del mercado, Xiel dejó claro que «esos son asuntos del director deportivo. Yo ni ficho ni desficho. Yo me dedico a entrenar y trabajaré con lo que me den. Nos faltan jugadores en determinadas posiciones pero el club ya lo sabe y está en ello».

Tras la jornada de descanso de ayer, Xiel dirigirá hoy una sesión encaminada a preparar el partido del domingo, a partir de las 12 frente al Tuilla en el Suárez Puerta. Posteriormente, el preparador blanquiazul decidirá si habrá entrenamiento mañana o, por contra, jornada de descanso. «Dependerá de cómo vea a los chavales. Si están muy cansados seguramente sea mejor que se recuperen bien para el partido».