Xiel no encuentra una explicación, «habrá que analizarlo bien»

Otra vez con la cabeza gacha tras una debacle de su equipo. El entrenador del Avilés José Luis Díaz Xiel, no encontraba una explicación razonable para lo que sucedió en Miramar: «Habrá que analizarlo bien porque no es muy normal. He visto a la gente cansada, pero creo que ha sido más un problema de cabeza que físico. El equipo hizo un primer tiempo muy aceptable, no permitimos ocasiones claras al Marino y nos pusimos por delante en el marcador, pero después no hemos venido abajo y tendremos que analizar los motivos».

Al técnico praviano no le sorprendió el Marino, «sabía que iba a empujar mucho al jugar con dos delanteros y que para sacar algo positivo teníamos que jugar como en el primer tiempo, pero ha sido raro lo que pasó en el segundo», dijo sin poder dar crédito a la debacle de su equipo, que volverá a entrenarse el lunes para abrir una semana que culminará con el partido del domingo ante el Colunga (16.30, Suárez Puerta).

En ausencia de Oli, sancionado, Manel estuvo a pie de banquillo y en la sala de prensa para «agradecer el esfuerzo de los jugadores y el apoyo del público en un partido que se nos puso muy cuesta arriba». Considera que «hemos sido superiores al Avilés con un jugador menos y creo que es una victoria de mucho valor y que nos refuerza».