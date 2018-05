REAL AVILÉS Xiel se desliga del Real Avilés Xiel, durante un partido de esta temporada en el Suárez Puerta. / MARIETA El veterano entrenador rescinde de mutuo acuerdo su contrato con el club y no ocupará ningún cargo la próxima temporada SANTY MENOR AVILÉS Jueves, 24 mayo 2018, 13:29

Xiel se desliga del Real Avilés. Aunque el presidente, José María Tejero, había anunciado públicamente que el preparador praviano siempre tendría un sitio en el club más allá de continuar o no al frente del primer equipo, ya fuera como entrenador del filial, del juvenil o en la escuela, el veterano entrenador ha decidido poner punto y seguido a su carrera como blanquiazul.

«Estoy saturado», reconocía esta mañana Xiel a LA VOZ. «La temporada ha sido muy agitada, hemos vivido de todo y necesito desconectar». El praviano no descarta nada de cara al futuro, pero a corto plazo prefiere «dar tiempo al tiempo». Aun así, seguirá «atentamente» el 'play off' de ascenso a Segunda B porque «los chavales merecen que el Real Avilés siga en Tercera» y asegura que se deja el club «satisfecho por el trabajo de los jugadores» y sin problemas con la directiva. «Hemos rescindido de mutuo acuerdo y tan amigos. Seguiré al club porque sabéis que me encanta el fútbol. Es mi pasión», concluye.

El nombre que suena con más fuerza para dirigir al Real Avilés la próxima temporada es el exjugador Abraham Albarrán, a la espera de que el club cierre alguna de las operaciones que tiene abiertas con los grupos inversores interesados en gestionar o patrocinar a la entidad blanquiazul.