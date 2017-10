Real Avilés Real Avilés | «Como el más veterano de la plantilla intento transmitir tranquilidad» Vázquez, en el centro, se lamenta de la derrota sufrida ante el Lugones el domingo. / SUSANA SAN MARTÍN El futbolista gijonés está seguro de que «saldremos de esta mala racha porque tenemos equipo para hacer las cosas mucho mejor» Alejandro Vázquez Lateral izquierdo del Real Avilés SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 5 octubre 2017, 02:34

A sus 34 años y con 136 partidos en su haber entre Segunda y Segunda División B, Alejandro Vázquez Sotorrío (Gijón, 1983) es el futbolista más experimentado y veterano de la actual plantilla del Real Avilés. Llegó de los últimos al equipo, pero su importancia tanto dentro como fuera del campo está fuera de duda. El gijonés analiza el actual momento de forma del conjunto avilesino, que acumula cuatro derrotas seguidas.

-Se esperaba un inicio de competición complicado por todo lo ocurrido en verano, pero imagino que nunca es fácil digerir cuatro derrotas seguidas.

-Está claro que se sabía que íbamos a tener un inicio muy complicado, pero ya llevamos siete jornadas de liga, acumulamos cuatro derrotas y pienso que nos toca poner mucho más sobre el terreno de juego.

-¿Qué le está pasando al equipo? ¿Cómo explica los malos resultados?

-Bueno, yo creo que sobre todo nos falta conocernos. No tuvimos el período de adaptación que te da una pretemporada y tenemos que integrarnos entre nosotros mismos dentro del campo.

-Los detalles tampoco les están siendo favorables. Como se suele decir, a perro flaco todo son pulgas...

-Sí, al final son pequeños detalles los que te condicionan. Por ejemplo, el pasado domingo ante el Lugones, no sabemos si el balón de su gol entra o no, y nosotros tuvimos 12 o 15 córners que no aprovechamos. Además, luego vino la expulsión de Adama, que nos pesó muchos la hora de poder remontar. Cuando estás en esta situación parece que todo se te vuelve el contra.

-Como jugador veterano y experimentado, ¿qué mensaje le estás transmitiendo a tus compañeros?

-Está claro que al final soy el mayor del equipo y trato de transmitir la tranquilidad que siempre he tenido, incluso cuando era más joven. Somos conscientes de que tenemos que sacar los tres puntos el domingo y estamos perfectamente cualificados para ello. Les digo que no tengan dudas porque iremos para arriba seguro. Por nombres tenemos una muy buena plantilla y lo que nos hace falta es conjuntarnos y que el equipo empiece a coger una buena racha de partidos ganados.

-Usted es gijonés y el domingo reciben al Gijón Industrial. ¿Un partido especial, o uno más de la temporada?

-No, al final yo creo que en esta vida todos los partidos son uno más. He vivido derbis en otras zonas y no me espero nada especial el domingo, más allá de que tengo amigos en el Gijón Industrial, sobre todo Dani Borreguero. Sólo pienso en hacerlo lo mejor posible durante los 90 minutos y que los tres puntos se queden en casa.

-Llegó de los últimos al equipo, pero es fundamental para Iván Palacios.

-Estoy muy contento. Desde el momento en que yo planteé al club la opción de venir y ellos la de que fichara después de lo que pasó con GD, lo cierto es que he sentido la confianza de Iván y de Alain.