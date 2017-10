El equipo avilesino ultimará sus planes de trabajo esta mañana en el Suárez Puerta, donde Xiel terminará de perfilar un once en el que no se esperan más novedades que posibles reubicaciones de puestos en los jugadores que más se han movido de sitio con Palacios. El técnico praviano, sobre la situación clasificatoria, dice que «no la miro, solo me ocupo de trabajar y en estos primeros días he visto implicación y muchas ganas en todos los futbolistas».