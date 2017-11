«Tiempo habrá para mejorar el juego, teníamos que ganar» Xiel, sin la ficha tramitada, dirigió desde el túnel. / PATRICIA BREGÓN Xiel valora la respuesta de sus futbolistas para sumar los tres puntos y dice que «subiría más canteranos si pudiera» N. GUTIÉRREZ AVILÉS. Jueves, 2 noviembre 2017, 10:47

«Ganar era muy importante y efectivamente, son tres puntos de oro», dijo Xiel en su primera valoración del partido. «El equipo ha dado la cara y ha competido, con carencias, está claro, pero las circunstancias son las que son y estoy seguro de que esto va a pasar». Valora muy alto «el esfuerzo de los futbolistas, vamos cogiendo conceptos y uno de ellos es no conceder nada al rival. Un equipo de fútbol es como una casa, hay que empezar por los cimientos. Tengo claro que si no encajas terminas ganando o puntuando, y con eso no quiero decir que haya que jugar a la defensiva, lo que quiero en el campo es que no solo defiendan los defensas, que todos trabajen y sean solidarios».

Para el partido del domingo en Langreo, Xiel no recupera a ninguno de sus cinco lesionados, y tendrá que echar mano de la cantera, aunque quizás tenga dificultades: «Por mi subiría más chavales, no me tiembla el pulso, son jugadores de la casa y hay que darles la oportunidad. El problema es que ellos están en clase por las mañanas y no pueden entrenarse con nosotros, al margen de que el fin de semana tienen partido con sus equipos y será complicado», dijo el técnico tras hacer debutar ayer a los juveniles Aitor y Diego, y a Pedro, del filial.

Froilán González no ponía peros al resultado, que «fue justo», pero lamenta «dejar pasar una oportunidad de irnos con un buen resultado porque estuvo cerca. En el segundo tiempo lo intentamos, pero nos cuesta hacer ocasiones, clara solo tuvimos el cabezazo de Carlos Peña, pero también valoro que el Avilés solo tuvo dos en todo el partido, la del gol y una en el segundo tiempo».

El Avilés se entrenará hoy en La Toba, descansa mañana y el sábado cerrará los ensayos para Langreo.