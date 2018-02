Real Avilés | «Todavía no estoy para noventa minutos» Thomas, durante el entrenamiento de ayer. / MARIETA Thomas se entrena al mismo ritmo que sus compañeros, aunque es cauto de cara a su regreso SANTY MENOR Avilés Viernes, 23 febrero 2018, 04:02

Thomas Leteinturier podría volver a jugar el domingo en Santa Cruz tres meses después. Aunque el defensor francés asegura no estar todavía «para disputar noventa minutos», lleva más de una semana entrenando con el grupo y Xiel lo probó ayer como lateral derecho en el equipo titular, alternándose con el habitual Santa.

El galo asegura sentirse «más cómodo» como defensor central, aunque no olvida que «ya he jugado como lateral derecho en más ocasiones y al final el 'míster' es el que decide». En un castellano cada vez más fluido, el joven futbolista de 21 años todavía no está recuperado del todo de la rotura fibrilar de 2,5 centímetros sufrida en noviembre en el bíceps femoral, aunque ya le queda poco. «A veces noto que la pierna me tira un poco, pero cada día voy mejor».

Desde la grada y desde el sintético número 3 de La Toba, el francés también ha sido testigo de la mejoría del equipo en las últimas semanas. «Han llegado buenos jugadores y el equipo está creciendo. El otro día realizamos un partido muy bueno frente al Lugones y lo podemos repetir el domingo contra el Gijón Industrial, aunque no será un encuentro sencillo».

Menos sonriente que su compatriota se retiró ayer de la sesión Mathieu Castaing, con una lesión en el isquiotibial derecho que no tenía buena pinta. Muy enfadado, el galo abandonó el partidillo de entrenamiento y, tras someterse a una primera exploración por parte del recuperador Olmo Maroto, se descalzó y se fue para el vestuario con cara de pocos amigos. A priori, parecía una rotura fibrilar que le podría mantener al menos dos semanas fuera del equipo, aunque todavía no hay diagnóstico oficial.

Tampoco se entrenó Toni Escobedo, recuperándose de su lesión, mientras que Xiel deberá buscarle un sustituto en el 'once' a Mathieu, pues estaba siendo indiscutible desde que el galo recibiera su pase internacional. Anselm, Coutado y Jairo Huerta serán los que se jueguen el puesto en las dos bandas, pues el resto del equipo parece claro, con la duda de Santa y Thomas en el lateral derecho.

Así, Borja Piquero estaría en la portería; Santa o Thomas en el lateral derecho, Domínguez y Nico Pandiani formarían pareja de centrales, y Marcos continuaría como lateral izquierdo. En el centro del campo, lo mismo que frente al Lugones: Gastón Cesani por delante de la defensa, y un poco más adelantados Balsera y Carlinos para generar juego. Arriba, el indiscutible Luis Nuño, tras marcar dos goles el pasado domingo en el Suárez Puerta. Gastón finalizó el entrenamiento de ayer algo cargado, pues «no estoy acostumbrado a entrenar en campos de hierba artificial y me afecta, pero todo es cuestión de adaptarse».

En cuanto al plan de trabajo de lo que resta de semana, el equipo se ejercitará hoy en el gimnasio del Suárez Puerta y finalizará las sesiones mañana, también en el estadio, a partir de las 10.30 horas. El choque frente al Gijón Industrial tendrá lugar en Santa Cruz, el domingo a las 17 horas. En el cuadro gijonés militan exblanquiazules como Vilches, Pelayo Gumiel y Villa. Sin duda, se prevé un partido muy emocionante.