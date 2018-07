Thomas no tiene decidido el equipo en el que jugará esta temporada

Feliz por la victoria de su selección en el Mundial de Rusia, el futbolista francés Thomas Leteinturier aún no tiene decidido el equipo en el que rendirá esta temporada, sin descartar ni el Avilés ni otras opciones que le hayan llegado: «Estoy en Nantes en casa haciendo trabajo de preparación física para mantener la forma antes de empezar a entrenar. Todavía no he hablado sobre el futuro con mi representante, espero hacerlo en los próximos días y del Avilés no sé nada».

Del grupo de cuatro franceses de la pasada campaña nada se ha podido saber, como tampoco del resto salvo aquellos que decidieron no continuar en el Avilés, el último de ellos a finales de semana, el capitán Pablo Coutado. Lo único que se ha podido conocer a día de hoy es el nombre del nuevo entrenador, Juanma Castañón, y el día y escenario de inicio de la pretemporada, próximo miércoles día 18 en el campo sintético del Navarro en Tabiella. De la relación de futbolistas ni rastro. Y tampoco hay noticias del pago de la deuda del pasado ejercicio, lo que impide al club tramitar las fichas de sus jugadores.