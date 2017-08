Tejero quiere recuperar el mando del Real Avilés El Consejo de Administración da por resuelto el contrato de gestión con la entidad Real Avilés GD, nombra director deportivo a Alan Menéndez y entrenador a Iván Palacios SANTY MENOR Avilés Jueves, 3 agosto 2017, 19:05

Lucha de poder en el Real Avilés. Sin previo aviso, el Consejo de Administración del club, presidido por José María Tejero, anunció en el día una rueda de prensa para esta tarde que traerá muchas consecuencias. En ella estuvieron presentes el abogado José Manuel Álvarez, el consejero delegado del club, Julio Scheilch, y el nuevo director deportivo, Alan Menéndez.

Álvarez se limitó a leer un comunicado escrito por el Consejo de Administración, a través del cual queda «resuelto el contrato de gestión con la entidad Real Avilés GD, SL», ya que «se han incumplido por parte de esta entidad acuerdos de forma reiterada, jactándose de dichos incumplimientos con manifestaciones públicas en muchas ocasiones».

Así las cosas, la propiedad del club anunció que asume de nuevo «la gestión del club a partir de este momento», nombrando director deportivo a Alan Menéndez y entrenador a Iván Palacios. Menéndez asegura que «ya tenemos casi cerrado el cuerpo técnico y anunciaremos los cambios en la plantilla en los próximos días, porque quiero hablar primero con los jugadores. Soy un hombre de diálogo».

Sin embargo, este movimiento no será una balsa de aceite. Desde Real Avilés GD consideran que «Tejero no es la ley» y que ◄4la ruptura o no del contrato deberá decidirla un juez». De esta manera, mañana se presentarán en Miranda Alan Menéndez con su nuevo cuerpo técnico y el actual, comandado por Blas García, con los jugadores en medio de la cuestión.