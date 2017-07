REAL AVILÉS Tejero da por extinguido el contrato de gestión del Avilés con IQ Finanzas Ito y Jorge García, dos de los jugadores que quiere fichar IQ para el Real Avilés. / MARIETA El club envía otra nota en la que aclara que «la escuela de fútbol no se excluye en el contrato y la obligación de pagar es del grupo mexicano» NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Lunes, 24 julio 2017, 02:34

Sin tregua el sábado y tampoco ayer domingo, el pulso entre la propiedad del Real Avilés y el grupo que lo gestiona continúa y hoy se abre una semana que puede ser definitiva. El consejo de administración del Real Avilés CF SAD, formado por José María Tejero y Julio Scheilch, envió por tercer día consecutivo una nota de prensa, «aprovechando que ha sido publicado el contrato de gestión entre Real Avilés CF y Real Avilés GD SL, deseamos que sirva para que no se especule con su contenido». En ella concluye que el contrato de gestión del club con IQ Finanzas está «resuelto por varios incumplimientos».

En esta nueva misiva, la propiedad insiste en que la responsabilidad de los pagos pendientes, 30.000 euros al personal de la escuela de fútbol, tienen que ser sufragados por la gestión: «En el apartado A se dice literalmente que 'el Real Avilés está interesado en la cesión a una persona física o jurídica para que ejerza la gestión de la actividad económica y deportiva de esta entidad, es decir todos los equipos pertenecientes al club'».

Presidente y consejero de la sociedad anónima deportiva blanquiazul denuncian que no se han cumplido los plazos para hacer frente a los compromisos: «Todos los pagos deberán ser efectuados en un plazo no superior a 60 días desde su devengo, dando lugar la demora superior a este plazo estipulado, a la resolución de dicho contrato por incumplimiento». Y es que el máximo accionista y su consejero delegado dan por extinguido el contrato de gestión: «Siendo público y notorio, incluso manifestado por la gestora su negativa al pago, en todos los medios de comunicación, el Real Avilés CF SAD y en base a los varios incumplimientos del contrato ahora conocidos por su publicación, ya ha rescindido este contrato, acogiéndose a la estipulación decimoséptima» del contrato firmado el pasado mes de diciembre de 2016. La misma, literalmente, dice que «el incumplimiento de lo aquí acordado dará lugar a la resolución del presente contrato, produciéndose de forma instantánea desde la fecha de su notificación por burofax del reseñado incumplimiento, sin ningún otro tipo de intimación o requerimiento. Esta resolución ya ha sido comunicada en el mes de abril y recibida en forma por la gestora y solicitado al Juzgado su ejecución, que ya le ha sido comunicada a la gestora», dice la nota en referencia a la demanda presentada por la propiedad del club en el Juzgado Número 3 y a la que IQ deberá responder en tiempo y forma con las pertinentes alegaciones.

No será la única demanda porque ambas partes parecen dispuestas a ir hasta el final. Tejero medita presentar una querella contra Álvaro López por sus acusaciones, y el gestor de IQ Finanzas dice que sus abogados estudian dar de paso a requerimientos por falsedad documental y daños y perjuicios por la medida de no liberar la gestión adoptada por el presidente del Avilés.

Álvaro López, colgó ayer en su Facebook personal unos llamativos comentarios sobre la situación, aludiendo a engaños y chantajes para «al final decir que hagamos un acuerdo como caballeros».

Cualquier intervención seria ilegal, así que no me preocupa. Yo ya tengo mi plan de trabajo, 44 jugadores, dos equipos. Y más capital. Tengo todo el tiempo del mundo a mi la gente no me va a juzgar, porque yo he cumplido, así que es su problema».

Mientras el pulso no se decante, el primer equipo sigue paralizado al no poder tramitar las fichas. Y eso supone que los fichajes -Ito, Jorge García, Borja Prieto- no se puedan decantar, por no decir que Álex Arias puede tomar la decisión de dejar el equipo por voluntad propia, lo que puede hacer por contrato.