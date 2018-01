Tejero enviará a Abraham una propuesta de contrato

El presidente y máximo accionista del Real Avilés José María Tejero, y el aspirante a gestionar el club la próxima temporada, Abraham Albarrán, tuvieron ayer una primera reunión en Gijón, en la que «nos escuchamos y fue una buena toma de contacto», explicaba ayer el futbolista a LA VOZ.

Abraham desvela que «quedamos en que me mandase las condiciones del contrato de gestión la semana que viene y si todo va normal pues se seguirá avanzando. Si no, no tendrá sentido». Este acercamiento se ha efectuado como respuesta del actual jugador del Llanera a las declaraciones vertidas en RPA por Tejero, asegurando que «en Avilés no hay gente con capacidad ni con amor propio para gestionar el club. Hay mucha lengua y mucho 'pico' pero no va aparecer nadie, son cobardes».

El futbolista avilesino ha sido el primero en dar un paso al frente, al cual han acompañado múltiples mensajes de apoyo y ofrecimientos para colaborar, pero todo dependerá de que el jugador acepte el habitual contrato de gestión que manejaron Golplus, Amber Care e IQ Finanzas en los últimos años. Tejero dejaría el club en manos de Abraham «siempre y cuando acepte y cumpla lo pactado».