Tejero anuncia que el Real Avilés tendrá un gestor externo antes de junio y que pagará la deuda Alain Menéndez y Xiel en una charla en La Toba tras un entrenamiento. / MARIETA El presidente tiene tres negociaciones abiertas para que el equipo siga adelante al margen de la categoría deportiva, pero no cederá la cantera NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Martes, 15 mayo 2018, 03:45

El presidente del Real Avilés confirma las negociaciones abiertas para una gestión externa de cara a la próxima temporada, con independencia de la categoría en la que milite el equipo blanquiazul, pendiente como está de la fase de ascenso a Segunda B para saber si continuará en Tercera División o si caerá a Regional Preferente.

José María Tejero reconoció que son tres las opciones que maneja y que adelantó ayer este periódico: el grupo en el que está involucrado el futbolista avilesino Abraham Albarrán, un grupo francés vinculado a la agencia que esta temporada trajo a los jugadores galos de la mano del representante Richard, y el mexicano Grupo Ambiental, propiedad de los hermanos Javier y Anuar Torres, que estuvieron de visita en Avilés el pasado mes de septiembre y que volverán con la intención de invertir en el club, bien como patrocinador o gestor.

El máximo accionista remitió ayer a los medios de comunicación una escueta nota para explicar la situación: «Reunido en la tarde de hoy -por ayer en una cafetería de Piedras Blancas- con mis asesores, a quienes he informado de las posibilidades de gestión para la próxima temporada, se ha tomado la decisión de negociar la cesión de la gestión del primer equipo, tanto en su área económica como deportiva. Se espera que antes de final de este mes de mayo estén firmados los acuerdos para la próxima temporada».

«El equipo ha cumplido con las circunstancias que pasó, si baja será un descenso administrativo»

Sus asesores son los de siempre, Ulpiano Cervero, Juanjo Prendes y José Luis Díaz Xiel, con quienes se llegó a ese acuerdo de ceder la gestión solo del primer equipo, ya que la escuela de fútbol seguirá bajo el paraguas del máximo accionista, por ende con la dirección de Cervero: «No queremos que vuelvan a destrozarnos la cantera, nos está costando mucho trabajo reconducirla después de lo que pasó hace un año cuando no nos dejaron ni jugadores, y tampoco que se repitan los impagos porque la escuela se financia al margen del presupuesto del primer equipo. Este temporada no ha habido ningún problema en ese sentido», recalcó José María Tejero.

Si la cantera está a salvo de los pagos, en el primer equipo no ha sucedido lo mismo y al respecto el presidente del Avilés asegura como ha hecho en ocasiones anteriores que «todos van a cobrar su dinero antes de que se inicie la próxima temporada, como siempre hemos hecho». No descarta que algún futbolista se decida por denunciar sus impagos en el sindicato, en la AFE, lo que no llevaría aparejado un descenso administrativo que pudiera enterrar aún más al equipo blanquiazul, aunque esa posibilidad podría darse ya que el castigo a los impagos en Tercera es no poder tramitar las fichas.

Del desenlace de la temporada en el primer equipo, Tejero se puso al lado de los suyos: «Teniendo en cuenta todas las circunstancias, hay que elogiar el comportamiento y el esfuerzo de los futbolistas y del cuerpo técnico. El equipo tardó en asentarse y pudo salvarse del todo, pero también pudo ser peor. Deportivamente se ha cumplido evitar el descenso directo y si bajamos será por un tema administrativo».