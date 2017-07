Tamargo denuncia el asalto del despacho que destina al Avilés Tamargo, junto a Lucas y Blas en el Suárez Puerta. / MARIETA El autor supo desactivar la alarma, no forzó la cerradura de la puerta y sin llevarse dinero se piensa que buscaba algún documento N. GUTIÉRREZ AVILÉS. Martes, 18 julio 2017, 09:24

En plena batalla dentro de la cúpula del Real Avilés, con el equipo a punto de iniciar la pretemporada, el director deportivo del grupo que gestiona el club, José Luis Tamargo, se encontró ayer lunes con el despacho en el que guarda documentación referida al Avilés asaltado. Su colaborador Félix Rodríguez y la administradora de IQ Finanzas en Avilés, Dennis Colmenares, se encontraron la oficina patas arriba cuando a media mañana acudían al despacho de Tamargo Asesores, sito en un entresuelo de la calle Severo Ochoa.

En esta oficina, Tamargo guarda documentación escrita, como los contratos de los futbolistas, y otros asuntos relacionados con el Real Avilés, que también tienen sus copias en el ordenador de la oficina, además de otros documentos propios relacionados con su labor de representante de futbolistas.

Tras dar parte a la Policía Nacional, una patrulla se personó en el lugar, tomando fotografías de la oficina desordenada, huellas y realizando las pesquisas pertinentes, como la lista de personas que tienen llave del despacho. A primera vista se trata de un trabajo de «gente con experiencia en estos asaltos», dijo la policía. La alarma se desactivó y la cerradura no apareció forzada, lo que induce a pensar que se trata de un asalto común en muchos edificios. Lo que no se tiene muy claro es el móvil del asalto, ya que a efectos de dinero «en la caja había suelto, igual veinte euros», dijo Dennis Colmenares.

«Estaba todo muy revuelto y todo es raro porque se dejaron el dinero en la mesa»

Además del trabajo de investigación de la policía, el grupo gestor mexicano contrató a un informático para detectar posibles intervenciones en el ordenador de la oficina, donde «estamos tratando de en orden los papeles que nos encontramos esparcidos por el despacho», dijo Colmenares. El asalto se produjo, según la administradora de IQ, entre la tarde del sábado y todo el domingo.

José Luis Tamargo se mostraba muy sorprendido por este asalto, ya que «dinero no tenemos para que se molesten en robar, aunque había algunos sobres con pequeñas cantidades para gastos corrientes. Los abrieron, pero dejaron el dinero encima de la mesa, luego eso nos da que pensar. Estaba todo muy revuelto, las puertas de los armarios abiertas, no sé lo que buscaban y todavía no nos ha dado tiempo de ver si nos falta algo. Es todo muy raro», recalcó el director deportivo de IQ para el Real Avilés.