Real Avilés «Me siento engañado, el Real Avilés no cumplió nada» Adama Touré, con Pablo Tineo y Beni detrás, el domingo en su último partido con el Avilés. / LORENZANA Adama Touré dice que «me da pena porque es el tercer club de Asturias y no merece lo que está pasando» | El jugador de Mali firmó la rescisión de contrato con reconocimiento de deuda y responsabiliza de todo a un presidente al que no ha conocido NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Martes, 5 diciembre 2017, 02:18

Tal como había adelantado el domingo a preguntas de nuestro periódico, Adama Touré (Bakaso, Mali, 28-8-1991) ya no pertenece a la disciplina del Real Avilés y ayer no estuvo en La Toba porque ya se había despedido de sus compañeros y del cuerpo técnico el mismo domingo, en el Juan Antonio Rabanal, donde jugó con la decisión de irse tomada y comunicada.

Ese mismo día se entrevistó con el director deportivo del club, Alain Menéndez, que fue junto a Iván Palacios quien convenció a Adama de incorporarse al proyecto blanquiazul: «Ellos no tienen la culpa de lo que está pasando, me dijeron que se iba a cumplir y no ha sido así, aunque el responsable es el presidente, a quien no siquiera conozco». Y afirma sin dudar que «me he sentido engañado por el Avilés y si llego a saber esto no hubiese venido, eso seguro porque se cumplió nada de lo que se comprometieron. Ni han pagado ni tuve piso para vivir».

En estos tres meses ha compartido vivienda en Oviedo con el jugador de L'Entregu Revi, y sin vehículo propio, se desplazaba a los entrenamientos en Avilés con el francés Thomas, que si tiene coche propio y que vive en un piso de su representante. Para los gastos, «he tenido que hacer como los demás, tirar de ahorros y así no se puede estar ni un día más».

Adama Touré fue una de las promesas de la cantera del Sporting, en el que llegó a jugar con el primer equipo sin poder establecerse. Durante sus cinco años en Mareo pudo conocer el fútbol asturiano y tiene criterio para decir que «es una pena lo que está pasando aquí, el Avilés es el tercer club más importante de Asturias por historia y no se merece lo que está pasando». En su tiempo como jugador del Sporting B se enfrentó «varias a ellos y había mucha afición y buenos equipos. Ahora no va casi nadie a los partidos y es triste ver el Suárez Puerta vacío».

Adama Touré deja el Avilés tras disputar nueve partidos de Liga, solo tres completos. Su debut tuvo lugar en la tercera jornada frente a L'Entregu, saliendo a falta de 17 minutos y en la séptima fue expulsado en Lugones por dos amonestaciones, con un castigo de tres partidos por menosprecio al árbitro. Una lesión muscular le impidió disputar los tres siguientes partidos tras cumplir su sanción, y con el del domingo pasado encadenaba cuanto encuentros seguidos en el once, además del que jugó ante el Burgos en Copa Federación, partido en el que marcó el que ha sido su único gol con la blanquiazul.

Con la rescisión de contrato firmada y un documento de reconocimiento de deuda por parte del club, Adama ya piensa en el futuro, que se puede despejar en días: «Hay algunas opciones abiertas, pero no se puede adelantar nada». Lo que tiene decidido es firmar por un equipo con objetivos y en Segunda División B en el caso de seguir en el fútbol español.

Adama puede no ser el último que se vaya del Avilés. Otros futbolistas están sopesando dar ese paso en los próximos días.