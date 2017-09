Seis futbolistas de la gestora jugarán en Cáceres y el resto estudian ofertas Álex García. / MARIETA Álex García, Marcos Torres, Luismi, Delgado y Keko están a la espera de firmar su contrato con el Cacereño, donde desembarcará IQ S. MENOR AVILÉS. Sábado, 9 septiembre 2017, 07:07

Seis futbolistas de los trece que todavía están en la plantilla de Real Avilés Gestión Deportiva acompañarán a Álvaro López, Luis Puebla, José Luis Tamargo y Dennis Colmenares al Cacereño, equipo extremeño de Tercera División con muchas temporadas de experiencia en Segunda B.

Aunque ninguno ha firmado todavía su contrato, a la espera de que se cierre definitivamente un acuerdo entre el club e IQ Finanzas que está prácticamente hecho, Álex García, Marcos Torres, Luismi, Delgado y Keko ya le han dado el 'sí' a Tamargo para acompañarle en su nueva etapa en Cáceres. El exdirector deportivo del Real Avilés, que desde esta temporada y salvo sorpresa continuará con ese mismo cargo en el Cacereño, también les ha buscado equipo a los siete futbolistas restantes, así como al cuerpo técnico, a saber Blas García, Arturo Novo, Dani Castro, Carlos Castro, Pablo González, Luis Nuño, Matías, Dudi, Nacho Méndez y Alex Seger.

Tamargo, que estuvo trabajando en las últimas semanas en «buscar alternativas para que ningún jugador ni técnico se quedase tirado si las cosas no iban bien», asegura que «todos los miembros de la plantilla tienen equipos para fichar, manteniéndose las condiciones económicas en la mayoría de casos e incluso aumentándose en algunos».

A día de ayer no se registró ningún fichaje, algo que el exdirector deportivo blanquiazul entiende porque «cada futbolista tienen que valorar determinadas cosas y no siempre es fácil decidirse». Lo que parece claro es que a los siete jugadores que en principio no se irán al Cacereño no les faltarán novias en Tercera División. Su calidad está sin duda contrastada.