Real Avilés «Estoy seguro de que en el Real Avilés recuperaré la confianza» Chus pugna por un balón aéreo con Iván Fernández el pasado domingo. / MARIETA Chus Fernández, único futbolista blanquiazul convocado por la selección asturiana, quiere recuperar su mejor versión SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 22 septiembre 2017, 02:04

Jesús Fernández Montenegro, más conocido como Chus, es uno de los mejores fichajes que ha realizado el Real Avilés para esta temporada. Formado en las categorías inferiores del Sporting, el futbolista gijonés dio el 'sí' a Iván Palacios y Alain Menéndez con el objetivo de reivindicarse el presente curso en el Suárez Puerta, de demostrarle a todo el mundo que todavía está a tiempo, a sus 21 años, de hacerse un hueco en el fútbol profesional.

Cuando a los 18 años Tomás Hervás lo hizo debutar en Segunda B con el filial del Sporting todo hacía indicar que Chus tenía madera de futbolista. Centrocampista polivalente, jugó 13 partidos en la división de bronce siendo aún juvenil, lo que le sirvió para hacerse un hueco en la plantilla al año siguiente. Sin embargo, su participación descendió en el año de su consagración (10 encuentros), y el Sporting B acabó descendiendo, por lo que la temporada pasada se vio obligado a debutar en Tercera.

Al no encontrar continuidad con José Alberto López, Chus decidió probar fortuna en el Marino de Luanco, conjunto en el que acabó jugando y se ganó la renovación, la cual no aceptaría «porque quería esperar por opciones en Segunda B». Sin embargo, ninguna le atrajo lo suficiente como para abandonar la región y fue entonces cuando picó a su puerta el Real Avilés, «un gran escaparate para cualquier jugador por la historia del club y todo lo que le rodea, y fue imposible decir 'no'».

Desde su llegada al Suárez Puerta, el gijonés es un fijo junto a Carlinos, Adama o Coutado en el centro del campo, ocupando una posición más defensiva que no le es extraña. «A lo largo de mi carrera he jugado tanto de centrocampista defensivo como llegador, así que me puedo adaptar a las dos posiciones y no tengo inconveniente», explica. Su buen arranque liguero le ha convertido en el único futbolista de la plantilla realavilesina en ser convocado por Luis Arturo para la selección asturiana de las regiones UEFA, un combinado de los mejores futbolistas del grupo II de Tercera División que nunca han tenido un contrato profesional.

La confianza en su juego de Iván Palacios está siendo fundamental para un Chus que no tenía esta continuidad desde que militaba en el Sporting juvenil de División de Honor, algo básico para un futbolista joven. «Desde el principio, Iván me dejó claro que iba a ser uno más y que iba a pelear el puesto con el resto de jugadores, pero tener continuidad siempre ayuda y estoy seguro de que el Real Avilés es el sitio idóneo para recuperar la confianza perdida y hacer las cosas bien», sostiene.

Chus no oculta su felicidad porque «han llegado al equipo varios jugadores y la plantilla va mejorando» y es optimista de cara a poder luchar con los equipos de arriba a final de temporada. «Somos el Real Avilés y está claro que tenemos que intentar estar lo más arriba posible. Lo podemos conseguir».