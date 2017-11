Santos rescinde su contrato y ficha por el Socuéllamos con el objetivo de ascender

El culebrón llegó a su fin y el extremo onubense José Antonio Santos ya ha rescindido su contrato con el Real Avilés. Después de varios días de negociaciones con la dirección deportiva, el joven jugador, que ha ido de más a menos desde el principio de la temporada, con varios problemas físicos, ha puesto punto y final a una breve etapa de acuerdo con el club, que le había propuesto su salida días atrás.

Santos sigue los pasos de los que fueron sus compañeros Alexis y Ángel, por lo que el Real Avilés libera una ficha más para posibles fichajes, que en teoría deberán llegar a partir del próximo lunes, cuando el dinero de los inversores mexicanos llegue a las arcas del conjunto realavilesino, algo en lo que confía José Ramón Cañedo. Santos ha firmado ya por el Socuéllamos, cuarto en el grupo manchego de Tercera División, con el objetivo de jugar la fase de ascenso. «En Avilés jugué lesionado al principio y eso me pasó factura, y no me adapté a la ciudad. Son circunstancias del fútbol y espero que las cosas me vayan mejor».

Ante el TSK Roces, a las 12

El Real Avilés recuperará el próximo domingo el horario matinal para recibir al TSK Roces. El choque tendrá lugar a las 12 horas en el Suárez Puerta.