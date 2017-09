Santos firma el primer triunfo del Avilés

El Real Avilés ya tiene su primera victoria de la temporada al imponerse ayer a L'Entregu (2-1) en la tercera jornada del campeonato. El onubense José Antonio Santos se encargó de marcar los dos tantos de su equipo, que en el segundo tiempo supo defender su renta y sufrir el acoso de un rival que acabó presa de la frustración porque quiso pero no pudo.

Iván Palacios no ocultaba al final del choque su satisfacción porque, a la vista salta, el fútbol no entiende de lógica. Con una plantilla que aún está haciendo con jugadores poco conocidos en la mayor parte de los casos, y menos de un mes de trabajo, el Avilés no ha perdido en sus tres comparecencias ligueras. Ni Praviano ni Siero pudieron con los blanquiazules, pero al menos sumaron. L'Entregu ni eso, vino pensando hasta en los tres puntos y se fue fastidiado porque se le esfumó una buena ocasión...

Con un par de estrenos, Expósito y Sergio Menéndez, y el regreso de Santos, Iván Palacios montó un once igual de ordenado que los partidos anteriores, aunque el de ayer era el tercer envite en siete días. De esta forma el conjunto local dejó la iniciativa en manos entreguinas y los de Marcos Suárez se animaban a la busca del gol, forzando unos cuantos saques de esquina y varias llegadas estériles, en una porque Lucas se estiró lo suficiente para rechazar un cabezazo de Meana que se iba para dentro.

El Avilés se mantenía bien posicionado y la presión de sus jugadores atacantes dio fruto a los 21 minutos cuando Anselm recuperó una pelota que tras internarse por la derecha puso a pies de Santos, que no falló en su llegada al segundo palo. Diana en el primer tiro, que tuvo la respuesta inmediata de Alonso con un libre directo que lamió el poste. Y rebasada la media hora, segunda ocasión local y nuevo acierto, esta vez con Chus Fernández elaborando y dando el pase para que Santos definiese con un fuerte remate con la derecha ya dentro del área.

Los dos golpes dejaron tocado al equipo de Marcos Suárez y hasta el descanso no hubo respuestas para inquietar a un Lucas que se mostraba seguro y bien protegido por sus compañeros. Pero quedaba todo el segundo tiempo y para guardar esa renta la clave del Avilés era impedir un gol entreguino, al menos demasiado pronto. Pudo llegar a los cinco minutos, pero la buena maniobra de Imanol, Kayce y Revi no tuvo buena finalización. El dominio iba acentuándose con el paso de los minutos, pero sin acabar de cuajar ni a balón parado, con un segundo libre directo, esta vez de Martín, con ágil respuesta del portero carioca del Avilés.

La frontera del agotamiento físico de la mayor parte de futbolistas locales estaba cercana y L'Entregu no se metía en el partido. Lo hizo un poco tarde, en el minuto 77 tras un avance del sevillano-avilesino Imanol, que tras irse por el centro se la cedió a Riki, a quien le salió un zurdazo inapelable.

Un cuarto de hora abundante con el descuento le faltaba al encuentro y llegaron los calambres en los jugadores locales, también las pérdidas de tiempo para romper el ritmo de los visitantes. El ida y vuelta tan temido por los entrenadores no tuvo efecto y según se consumía el tiempo la desesperación hacía presa en el equipo visitante. El Avilés llegaba al límite, pero logró aguantar su trabajada victoria.