Santa se recupera en casa de su fractura de tabique nasal y estará un mes de baja Santa con un gesto positivo y la nariz en reparación. / J. S. El central avilesino chocó con la rodilla de Lucas y tuvo que ser atendido por la noche en el HUCA para corregir la lesión N. GUTIÉRREZ AVILÉS. Martes, 29 agosto 2017, 02:31

El defensa central del Real Avilés, Santa, será baja durante al menos un mes tras sufrir el domingo en Pola de Siero una rotura del tabique nasal, con desviación. El jugador avilesino había recibido un fuerte golpe en el rostro al chocar con la rodilla de su compañero, el portero Lucas, cuando trataba de cerrarle el camino al delantero local Saha: «Cuando vi salir a Lucas me agaché un poco para bloquear a Saha» y su nariz se aplastó por completo.

Trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias, Santa fue atendido de urgencia sin necesidad de pasar por el quirófano ni tener que pasar la noche ingresado en el HUCA. Allí le fue corregida la desviación por los doctores, algo que le provocó «un dolor muy fuerte, más que el propio golpe, y eso que me pusieron anestesia local», dice.

Una férula protege la nariz de Jaime Santamarta Berciano, que le será retirada el próximo lunes. Podrá entrenarse esa semana sin participar en el trabajo grupal y en un mes podría tener el alta para jugar, aunque probablemente lo hará con una máscara protectora. «Espero no tener miedo a ir por arriba cuando vuelva, pero al principio habrá que protegerse». A sus 20 años y tras debutar en un partido en Tercera siendo juvenil, de la mano de Pablo Lago, y dos convocatorias, a Santa le ha llegado la oportunidad en el primer equipo: «No era lo que estaba previsto antes del verano, pero las circunstancias han permitido que pueda jugar en el primer equipo». La lesión no puede llegar en peor momento, cuando estaba afianzándose en el puesto: «Es una pena, pero confío en volver pronto y tener la oportunidad de jugar. En estos dos partidos me he encontrado bien y salir del once por esto duele casi más que el golpe».

El otro jugador lesionado en Siero, el delantero Adrián, espera a este martes para realizar las pruebas médicas que determinen el alcance de su lesión en la rodilla derecha, que ayer estaba inflamada con fuertes dolores y las peores impresiones.