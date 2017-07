REAL AVILÉS Real Avilés | «Con un par de retoques podemos tener un muy buen equipo» Luis Nuño en plena pugna por un balón con un defensor del San Sebastián de los Reyes. / JOSÉ PRIETO Luis Nuño analiza sus primeros días en el Real Avilés, al que ha llegado con «ilusión y muchas ganas de hacer las cosas bien y ganar partidos» SANTY MENOR AVILÉS. Domingo, 30 julio 2017, 02:45

Aunque se trata de un jugador con experiencia en Segunda B (Socuéllamos) y pieza importante del Langreo las últimas dos temporadas, cuando José Luis Tamargo, director deportivo del Real Avilés, cerró su fichaje, su regreso a casa pues es avilesino, parecía complicado ubicarle en un teórico equipo inicial. El buen final de temporada de Matías y la presencia de Álex García en la punta del ataque dejaban pocos huecos para el joven atacante en un 4-2-3-1. Sin embargo, disputados dos encuentros de pretemporada y vistas tanto sus actuaciones como los planes que para él parece tener Blas García, su rol en el equipo podría llegar a ser muy importante.

Nuño reconoce que su nuevo entrenador ya le ha comentado que «le gustan los delanteros rápidos y con movilidad y yo creo que soy de ese estilo». Por ello, el avilesino se siente muy cómodo «con el sistema de dos puntas» que está utilizando Blas en este inicio de temporada «junto a Álex García. Somos dos jugadores rápidos que nos entendemos bien», desgrana.

Aunque al atacante se le aprecia en buena forma tanto a la hora de esprintar como en el choque, el protagonista no oculta que «las primeras semanas siempre son un poco duras. Al doblar sesiones a veces se hace complicado estar a tu mejor nivel para jugar, pero es lo normal en una pretemporada y yo creo que le equipo está dejando buenas sensaciones».

Un equipo, el blanquiazul, que esta semana ha perdido a su mejor futbolista. Sin embargo, la presencia en la plantilla de jugadores como Luismi, que cuando renovó el verano pasado lo hacía para ser a priori el mediapunta titular, llevan al optimismo a Luis Nuño. «La marcha de Álex Arias significó indudablemente una baja muy importante para nosotros, pero creo que tenemos buena plantilla y el club va a mejorar el equipo con dos o tres retoques que faltan y tendremos un plantel de garantías», sostiene.

El avilesino aprovechó también para analizar tanto el debut liguero como el copero su equipo. En liga, los blanquiazules se medirán en la primera jornada al Praviano en el Suárez Puerta, un conjunto rojillo del que guarda «muy buenos recuerdos, me salió un gran año allí». No en vano, a las órdenes de Xiel llegó a disputar el 'play off' de ascenso a Segunda B varias décadas después.

En Copa del Rey, la primera ronda será ante la Unión Deportiva Logroñés, «uno de los mejores equipos que hay actualmente en Segunda B. Será un rival muy difícil, pero intentaremos hacer las cosas lo mejor posible y, por qué no, pasar. La verdad es que ya tengo muchas ganas de empezar a competir».

Bloqueo institucional

En cuanto a la situación del club, con toda la plantilla a excepción de tres futbolistas con las fichas sin tramitar ante la negativa del máximo accionista, José María Tejero, Nuño espera que «todo se solucione lo antes posible por el bien de todos», aunque tiene claro que «los jugadores estamos centrados en los entrenamientos y los partidos».

A la espera se encuentra también José Luis Tamargo, que no hará movimientos en el mercado hasta que no se tramiten las fichas de los actuales jugadores de la plantilla. El director deportivo piensa también en «dos o tres fichajes para cerrar la plantilla», un pivote y un central-lateral derecho seguro.