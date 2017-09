«Hemos regalado el partido en una mala primera parte» Iván Palacios anima al final del partido a Santos. / MARIETA Iván Palacios piensa que «pudimos empatar tras el descanso» y Oli no asume que su equipo perdiera el sitio «con la experiencia de mis jugadores» NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Lunes, 18 septiembre 2017, 06:22

El entrenador del Avilés trataba de asumir una derrota en la que fue determinante la mala salida de su equipo: «Hemos regalado el partido en una mala primera parte, salimos sin intensidad, como con miedo, y dejamos que ellos llevasen el ritmo que les convenía. Además no estuvimos acertados en los dos goles, el primero a balón parado en una jugada que estaba estudiada y el segundo en un saque de banda en el que no presionamos».

Al técnico blanquiazul le gustó el cambio experimentado por sus jugadores tras el descanso: «Hemos sido mucho más intensos y agresivos, y el gol de Pablo nos ha dado un gran impulso. Tuvimos la ocasión de empatar poco después y estoy seguro de que si ese remate de Pablo entra hubiésemos podido aspirar a la victoria». Destacó a su rival, «es el favorito al campeonato, tiene la mejor plantilla», pero subrayó que «esto es muy largo y al final espero que el Avilés esté peleando por arriba con el Marino».

Oli se daba por contento con los tres puntos, «nos permiten ganar y meternos en la zona de arriba, que era el objetivo», pero no estaba muy contento con el partido: «Hicimos una gran primera parte, manejando el balón y acertando en dos ocasiones. Lo que no puedo entender es que con la experiencia de nuestros jugadores hayamos perdido el sitio. El Avilés empujó mucho y nos ha puesto en apuros, aunque tuvimos ocasiones para cerrar antes el partido y no sufrir».