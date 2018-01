Real Avilés Real Avilés | Los refuerzos no llegan al Nuevo Nalón Xiel ya cuenta con más futbolistas en la plantilla, pero varios no pueden jugar en el partido del Nuevo Nalón. / MARIETA El Avilés afronta otro partido con doce jugadores del primer equipo ante un L'Entregu bien situado | La falta de medios es el principal problema de Xiel a la espera de poder contar con los últimos fichajes, aún ausentes NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 21 enero 2018, 01:37

Aunque los anunciados fichajes en el Real Avilés han empezado a llegar, ninguno de ellos podrá estar esta tarde con el equipo en su visita al Nuevo Nalón, donde a partir de las 16.30 se medirá otra vez bajo mínimos, a L'Entregu, equipo de la zona media de la clasificación que espera a su rival con el plus de motivación por la derrota de la primera vuelta en el Suárez Puerta.

José Luis Díaz, Xiel, tiene que volver a rezar para que ninguno de sus once jugadores del primer equipo sufra un percance, no solo con vistas al partido de esta tarde, sino al que espera tres días después, el aplazado en Pravia, donde las chimeneas de Santa Catalina echan humo por el inminente fichaje de Balsera.

El partido cierra una de las semanas más dinámicas en lo que va de campaña, con anuncios de fichajes, pulsos entre clubes y la aparición de un voluntario, el futbolista avilesino Abraham Albarrán, aún activo en el Llanera, que se postula para gestionar el Avilés a partir de la próxima temporada.

Esas noticias han dejado un poco a la sombra el encuentro del Nuevo Nalón, al que llega el Avilés con los justos porque no se incorpora nadie todavía y Pablo Tineo, convocado finalmente, solo estaría para jugar los minutos finales si hace falta. Una jornada más, Xiel tiene que apañarse para formar un once sin centrocampistas específicos para el doble pivote. Marcos es el único que se ajusta al parámetro, pero el remedio del domingo pasado, Pablo Coutado, no encaja en esa posición, como el propio entrenador ha reconocido. Tiene la baza del defensivo Sergio Menéndez, o modificar el sistema y que Domínguez juegue por delante de la defensa y entre como central el juvenil Carlos Núñez.

El once probable, con esas opciones apuntadas, estaría formado por Carlos Castro; Santa, Expósito, Domínguez, Barra; Sergio Menéndez, Marcos; Omar Tranche, Pablo Coutado, Luis Nuño: y Anselm.

El equipo blanquiazul afronta de forma consecutiva dos compromisos a domicilio en ambientes que se anuncian hostiles, sin olvidar el esfuerzo físico que deben asumir estos futbolistas, que serán los mismos en Santa Catalina. L'Entregu cayó en el Suárez Puerta (2-1) denunciando las pérdidas de tiempo en el equipo avilesino y en las filas locales posiblemente haya un plus de motivación para ganar al Avilés, aunque el entrenador, Marcos Suárez, afirma que eso es pasado. En Pravia el malestar se llama Balsera, al que quiere fichar el Avilés.

L'Entregu, como tantos equipos este curso, marcha mejor clasificado que el Avilés, octavo, sin problemas con el descenso y buscando una mejora. Marcos Suárez tiene un par de bajas, Omar Cibeira y Abel, por lo que dispone de 17 futbolistas, varios con sello avilesino por cuna o paso por el club: Imanol, Adrián, Javi Meana, Hugo Sánchez, Carlos, Diego Nuño, Roberto Albuquerque, Javi Meana o Borja Fernández, canterano del Raíces.

Suárez ha convocado a sus 17 jugadores para hacer el descarte en el vestuario del Nuevo Nalón, donde el equipo local suma tres jornadas sin ganar, dos empates y el reciente descalabro con el Marino (1-5).