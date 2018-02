Xiel: «Tenemos que estar muy unidos» Técnicos y jugadores compartieron mesa y mantel después del entrenamiento en el Suárez Puerta. / PATRICIA BREGÓN El entrenador del Avilés califica de «positiva» la semana de trabajo con el grupo NACHO GUTIÉRREZ Avilés Sábado, 17 febrero 2018, 01:43

Después de seis derrotas consecutivas y ante un calendario inmediato en el que podría decidirse el destino deportivo del Real Avilés , José Luis Díaz Xiel ha tenido que reforzar su trabajo de campo apagando fuegos externos. Las charlas a la busca de unidad de cara al tramo final en el seno del equipo, hacer piña que se dice, volvió a ser como el miércoles una de las piezas del entrenamiento del viernes, en el Suárez Puerta para variar. El técnico y su ayudante Manolo Fernández, propusieron una mezcla de trabajo y ocio, con un rato de trabajo en el gimnasio, otro de repaso al vídeo para mejorar los movimientos tácticos, tanto colectivos como individuales, y un final con mesa y mantel para compartir, para reforzar al grupo. Por lo que se deduce de las palabras del entrenador, el objetivo se cumplió dentro de un ambiente con propósito de mejora entre los jugadores.

«Tenemos que estar muy unidos, tirar todos en la misma dirección. Es la única manera de salir adelante, con ese espíritu y trabajando al cien por ciento para llegar al nivel que podemos dar». Xiel, puesto en la cuerda floja por una posible división dentro de la plantilla sobre su método, quiere pasar página y hasta califica esta semana de «muy positiva, la gente ha entrenado con gran intensidad y creo que vamos a salir reforzados. En lo único que debemos preocuparnos es en salir adelante y salvar la temporada, pensar que lo único importante es el Real Avilés y que entre todos tenemos que sacarlo de donde está ahora. Es lo único que tiene que centrar nuestra atención y en mi caso es a lo que dedico mi esfuerzo».

Además de reforzar los lazos en el seno de la plantilla, Xiel necesita que el equipo arranque tras acumular seis derrotas consecutivas que han llevado al equipo blanquiazul a la penúltima posición. El partido de mañana ante el Lugones (Suárez Puerta, 12 horas) es lo más parecido a una final por la permanencia, aunque el entrenador praviano no quiere oír esa palabra: «Son tres puntos más que esperamos sumar porque son importantes a todos los niveles. Los necesitamos, está claro, para romper esa racha de derrotas y empezar a remontar posiciones. También para que la gente coja confianza, que se consigue ganando partidos. Pero no miro la clasificación, es algo que no me soluciona nada, solo quiero sumar los tres puntos del domingo».

Aunque no se hable de final, medirse a uno de los rivales que están en la misma pomada concede al partido de mañana un valor doble para los dos equipos: «Está claro porque si ganamos nos ponemos a su misma altura. El partido es importante y lo que espero es que mis jugadores lo afronten en las mejores condiciones a nivel mental. Perder te da mucha desconfianza y necesitamos cambiar esa dinámica, por eso estamos trabajando mucho esta semana en ese aspecto», recalca.

A la hora de referirse al Lugones, Xiel dice que «tiene jugadores con mucha experiencia en la categoría y no voy a descubrir a su entrenador, Pulgar. Para ellos también es un partido muy importante».