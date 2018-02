El Real Avilés aboga por la unidad Xiel da indicaciones a sus jugadores en el entrenamiento de ayer en La Toba 3. / PATRICIA BREGÓN Xiel, Alain Menéndez y el cuerpo técnico del primer equipo piden calma, unión y trabajo a la plantilla para lograr la permanencia SANTY MENOR Avilés Jueves, 15 febrero 2018, 02:39

El Real Avilés hace piña en mitad de la peor racha de resultados del primer equipo en Tercera División desde 1983, con seis derrotas consecutivas. Tras el entrenamiento de ayer acaecido en el campo sintético número 3 de La Toba, Xiel, Manolo Fernández, Olmo Maroto y el director deportivo, Alan Menéndez, quisieron tener unas palabras con la plantilla para transmitirle calma, tranquilidad y confianza de cara a conseguir el objetivo, que no es otro que la permanencia en la categoría.

El primero en hablar fue Xiel, que pidió más trabajo a los suyos en los entrenamientos, comprendiendo, aun así, que varios de los errores que se suceden en los partidos se deben a «no haber hecho pretemporada». El preparador praviano, que cuenta con la confianza de una directiva que valora su trabajo más allá de los resultados, instó a que los jugadores se ayuden «los unos a los otros» en los partidos «cuando haya fallos, porque somos humanos y todos cometemos errores».

El entrenador del Real Avilés insiste en que «la mala dinámica se acabará cuando ganemos un partido. En cuanto lo hagamos, lo veremos todo con más positivismo. El fútbol es así. Después de una victoria todo el mundo ve las cosas distintas, la prensa y la grada también». En ese sentido, el segundo entrenador y preparador físico, Manolo Fernández, pidió que toda la plantilla estuviese «unida», sin hacer caso a «lo que pueda salir en la prensa ni entrar en debates con aficionados. Tenemos que estar a lo nuestro».

Aunque en el inicio de la charla Alan Menéndez estaba apartado del círculo formado por jugadores y técnicos en el centro del campo, Xiel no lo dudó a la hora de requerir su presencia: «Estamos todos en el mismo barco, ven». Alan siguió la charla de los técnicos y posteriormente también se dirigió a los futbolistas, transmitiéndoles su confianza. Para Xiel, el único objetivo a la vista es «ganar el domingo al Lugones», y a partir de ahí «tenemos equipo para estar en mitad de la tabla. Tenemos que conseguir tres puntos y a partir de ahí todo será más fácil».

Cambio de sistema

El entrenador del Real Avilés ensayó ayer con tres futbolistas en el centro del campo, Gastón Cesani por detrás de Carlinos y Balsera, reforzando esa parcela. Esto derivaría en un 4-1-4-1 o en un 4-3-3 dependiendo de los futbolistas que elija para acompañarles, algo que no dejó claro ayer al no dar pistas. Expósito formó pareja de centrales con Domínguez ante la ausencia de Nico Pandiani, que no se entrenó, con gastroenteritis. Mathieu y Toni Escobedo tampoco se ejercitaron con el grupo, por distintos problemas físicos, mientras que Balsera acabó la sesión con un golpe. La única baja segura sería Toni Escobedo.