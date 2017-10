Real Avilés «Contra el Real Avilés serán tres puntos más» Sergio Ríos, el segundo arriba a la derecha junto al meta Chema. / FIERROS/FUTBOLASTURIANO.ES El exblanquiazul Sergio Ríos reconoce que «es mi club y es un partido especial, pero tras un inicio irregular sólo nos vale la victoria» SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 12 octubre 2017, 02:52

El Real Avilés se encontrará el domingo en Noreña (12 horas, Alejandro Ortea) con un viejo conocido, el delantero local Sergio Ríos, que cumple su segundo año como senior en Tercera División. Con contrato en vigor con Real Avilés Gestión Deportiva y cedido por una temporada al cuadro noreñense, el delantero está contando desde su llegada con la confianza del técnico Dani Roces, si bien por el momento no está teniendo fortuna de cara al gol.

Ríos afronta la semana con la tranquilidad que le caracteriza y no le da demasiada importancia a medirse a su exequipo. «Está claro que es mi club y por tanto un partido especial, pero al final son tres puntos más. Hemos comenzado la liga de forma irregular y necesitamos la victoria». Además de ayudar al equipo, su principal objetivo es estrenarse con la camiseta rojilla, pues «estoy un poco negado a la hora de marcar. El otro día contra el Colunga lancé una al palo», lamenta.

El avilesino se encuentra cada día mejor sobre el terreno de juego. «Al principio me faltaba un poco de ritmo al no haber podido realizar una pretemporada normal y no haber jugado prácticamente el año pasado, más que los minutos digamos de la basura, pero cada vez me siento mejor dentro del campo y en el vestuario, que es de lo mejor que tenemos en el Condal», admite. Para Ríos, el del domingo será un partido «complicado». No en vano, el Real Avilés es décimo sexto con seis puntos y el Condal décimo séptimo con cinco, por lo que se trata de dos equipos que están más abajo de lo esperado en la tabla y necesitados de puntos.

El espigado ariete le resta importancia al mal inicio de campaña de los suyos. «Estamos teniendo muy mala suerte de cara al gol. Empezamos ganando el primer partido de liga, luego tuvimos dos derrotas y unos empates, mientras que contra el Colunga merecimos más. Tenemos equipo para estar más arriba y seguro que mejoraremos con el paso de las jornadas».

Ríos está jugando en el Condal como hombre más adelantado y cuenta con la plena confianza de un Dani Roces que ya lo pidió a principios de verano. «Habla y me tranquiliza, porque sabe que tengo muchas ganas de marcar», concluye.