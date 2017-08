El Real Avilés de Tejero echa a andar

Los futbolistas blanquiazules lucieron equipaciones antiguas del club en Tabiella II. / MARIETA

Iván Palacios comienza los entrenamientos en Tabiella con diez futbolistas a falta de más fichajes

El proyecto de José María Tejero para el Real Avilés comenzó ayer de forma oficial con el primer entrenamiento dirigido por Iván Palacios, que contó con una asistencia de diez futbolistas, algunos de ellos procedentes del filial y el juvenil. La sesión tuvo lugar en el campo sintético de Tabiella, cedido por el Navarro, y el preparador turonés se mostró agradecido a su finalización «por el compromiso y las ganas de los jugadores, que han trabajado a muy buen ritmo».

Palacios, que estuvo acompañado por su cuerpo técnico, formado por el preparador físico Dani Acebal y el entrenador de porteros Olmo Maroto, no oculta que «vamos con cinco semanas de retraso con respecto al resto de equipos de la categoría y nos va a costar empezar, pero Alain -Menéndez, director deportivo- está negociando con futbolistas de nivel y creo que podemos hacer una muy buena plantilla pese a todo».

Tras las dos primeras incorporaciones, Pablo Coutado (Marino) y Adrián (Polvorín), el club anunció en la noche del lunes cuatro más: Chus Fernández (Marino), Anselm (Cornellá), Santos (San Rafael) y Alexis (Acodetti); y ayer se ejercitó durante parte del entrenamiento, pese a estar recuperándose de una lesión, el polivalente centrocampista Carlinos, que jugó la última campaña en las filas del Condal. Junto a Carlinos, ayer se ejercitaron a las órdenes de Palacios Chus, Coutado, Alexis, Pablo Pérez, Santos, Anselm y Adrián, además del jugador del filial Santa y el juvenil Barra. El técnico espera llegar para el domingo «con catorce jugadores el primer equipo», por lo que hoy continuará el goteo de fichajes.

El preparador turonés no oculta que «la situación está siendo difícil para todos, pero tanto el cuerpo técnico como los jugadores nos centramos en lo deportivo y los temas legales son para otras personas». En ese sentido, Palacios sólo piensa en «entrenar lo mejor posible para competir el domingo contra el Praviano, porque obviamente físicamente van a estar mejor que nosotros y nos van a poner las cosas muy difíciles. Tienen un buen equipo y nuestros entrenamientos no pueden ser como los del inicio de una pretemporada, porque entonces los jugadores llegarían fundidos».

En torno a una veintena de personas se acercó a Tabiella a seguir el primer entrenamiento del nuevo proyecto de Tejero para el club, entre ellos Ulpiano Cervero, asesor y amigo del máximo accionista desde hace muchos años y presidente del Atlético Avilés, y José Ramón Cañedo, que estuvo en la grada acompañado del abogado José Manuel Álvarez en apoyo al proyecto que se inicia. Cabe recordar que el exadministrador de Real Avilés Gestión Deportiva mantiene un litigio con Álvaro López, pues Cañedo reclama Álvaro López cerca de 70.000 euros por un contrato firmado como director ejecutivo por cuatro años con la gestora. La demanda continúa su proceso por la vía civil. Tampoco se perdió el ensayo el director deportivo Alain Menéndez, pegado al teléfono en negociaciones con varios futbolistas.

La sesión, que se inició a las 16.30 de la tarde, tuvo una duración de en torno a 90 minutos, con amplia presencia de balón, pues Iván Palacios siempre ha sido un técnico con gusto por la tenencia de la pelota y tácticas ofensivas. Mañana, el Real Avilés se ejercitará de nuevo en Tabiella, esta vez a las 11 horas.

La gestora no se rinde

Y mientras el Real Avilés inicia su proyecto, Real Avilés Gestión Deportiva continúa en sus trece. La plantilla se ejercitará hoy por la mañana, a las 10.30 horas en el Suárez Puerta a las órdenes de Blas García, y José Luis Tamargo confía en que la Federación Española tramite las licencias de los futbolistas a partir de hoy para que puedan competir el domingo. Todo lo contrario cree José María Tejero, que asegura que su equipo jugará el domingo en el estadio «sin ninguna duda».

Por su parte, las peñas del club todavía no se han pronunciado, aunque tras la reunión del lunes con José María Tejero anunciaron que emitirían un comunicado oficial con las medidas definitivas a tomar. En un principio, lo que manifestaron públicamente fue no apoyar ninguna directiva promulgada por José María Tejero, de tal forma que no iban a retirar su abono para no proveerla de ingresos. Pese a ello, el máximo accionista ya ha anunciado que podrán presenciar el encuentro del domingo gratuitamente los abonados de la pasada temporada presentado su carné.