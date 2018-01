Real Avilés | Xiel: «El partido ante el Siero es muy importante para nosotros» Xiel, ayer en La Toba 3. / P. BREGÓN El técnico asegura que «se trata de una gran oportunidad para alejarnos de los puestos bajos de la clasificación» SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 13 enero 2018, 01:33

El entrenador del Real Avilés, José Luis Díaz 'Xiel', no tiene dudas: el partido que mañana disputará el conjunto blanquiazul ante el Siero, a partir de las 12 en el Suárez Puerta, «es muy importante para nosotros». En ese sentido, el preparador praviano valora que «ahora mismo les sacamos cinco puntos, cuatro al descenso, y estamos ante una gran oportunidad de alejarnos más todavía de esa zona».

Xiel no ha vivido una semana fácil, pues con la salida de Chus ha tenido que dirigir entrenamientos de entre catorce y dieciséis jugadores. «La marcha de Chus, un muy buen chaval a quien comprendo, nos ha hecho mucho daño. Me ha trastocado los planes, porque para mí estaba siendo un futbolista muy importante en el centro del campo. Había empezado regular pero con unos ajustes que habíamos hecho había acabado muy bien el año».

Por ello, el técnico praviano reitera que «un equipo como el Real Avilés necesita más jugadores y me consta que el club se está moviendo para cerrar incorporaciones antes de que se acabe el plazo. Ser pocos lo condiciona todo. Además de los partidos, la calidad de los entrenamientos y además disminuye la competencia, por lo que hay jugadores que saben que van a jugar sí o sí y, aunque ahora mismo no está pasando, hay peligro de que la gente a largo plazo se relaje».

El entrenador blanquiazul respeta mucho al Siero de su 'colega' Aníbal López, más si cabe si se tiene en cuenta que el Real Avilés completará la convocatoria con tres juveniles, además de Santa. «Tenemos once jugadores de campo, dos porteros y tendremos que contar con tres juveniles, todavía no sabemos cuáles, dependiendo de cómo acabe su partido, que se juega el sábado -por hoy-. En el centro del campo nos hace falta gente, tendremos que cubrirlo como podamos, y no será un partido fácil, pero jugando en casa y ante un rival de la zona de abajo necesitamos conseguir el triunfo».

Así, los trece futbolistas convocados, a expensas de los tres jugadores que aporte el juvenil, son los porteros Carlos Castro y Borja Piquero; los defensas Sergio Menéndez, Santa, Expósito, Domínguez y Barra; los medios Pablo Coutado, Pablo Tineo y Marcos; y los delanteros Anselm, Omar Tranche y Luis Nuño.

El joven futbolista leonés Diego, que había llegado a prueba el lunes, apenas ha durado dos días a las órdenes de Xiel, acusando el esfuerzo físico. Expósito, por su parte, ya está recuperado de sus anginas. El equipo descansa hoy sábado.