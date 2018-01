Real Avilés | «La situación extradeportiva acaba influyendo», dice Sergio Menéndez Sergio Menéndez, en uno de los entrenamientos de esta semana en La Toba. / MARIETA El lateral derecho del Real Avilés, con ofertas de dentro y fuera de Asturias, se centra de momento en «ganar como sea al Siero» SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 12 enero 2018, 02:12

Con 89 partidos de experiencia en Segunda B a sus 23 años, y en su día muy cerca de dar el salto al primer equipo del Sporting, además de conseguir el ascenso a Segunda la pasada campaña con el Lorca, Sergio Menéndez (Oviedo, 1994) es posiblemente el futbolista con más cartel de los que actualmente forman la maltrecha plantilla del Real Avilés.

El lateral o interior diestro, que cuenta con ofertas de equipos de Tercera y Segunda B tanto dentro como fuera de Asturias, hace balance de la primera vuelta de la competición y de lo que espera para un 2018 que no ha comenzado demasiado bien para los intereses blanquiazules, con la salida del equipo de Chus y la más que probable de Carlinos, que desea jugar en el extranjero mientras participa en las Sesiones AFE.

Comenzado por los inicios, el defensor ovetense reconoce que «en un principio el proyecto deportivo no parecía malo, pero siempre quedaba esa duda del tema extradeportivo por lo que había pasado en el club en años anteriores. Al final eso que siempre preocupó salió a la luz y eso influye en el ámbito deportivo, quieras o no. Aunque intentes taparte los ojos, no puedes dejar de mirar para ello».

Sergio Menéndez asegura que «nosotros intentamos desconectar de lo que pasa fuera del campo, pero ya se han ido varios compañeros y el resto estamos aguantando». En ese sentido, el futbolista blanquiazul asume que «con la plantilla tan corta que tenemos es complicado aspirar a algo más que a la permanencia», por lo que le resta valor a estar siendo indiscutible tanto para Iván Palacios como para Xiel. «Es cierto que en el tema personal lo estoy jugando todo, pero tampoco es que haya tenido mucha competencia. En muchos casos éramos poco más de siete jugadores del primer equipo, por lo que los entrenadores nunca han tenido muchas opciones».

El equipo tuvo un repunte a las pocas semanas de llegar Xiel, con mejores resultados. «Mientras que con Iván mirábamos más hacia la portería contraria, con más libertad, Xiel profundiza mucho en el tema defensivo y al final la regularidad te la da encajar pocos goles. Con Iván en algunos partidos merecimos más y últimamente, con partidos correctos, partidos en los que llegamos pocas veces arriba, estamos muy bien en defensa y estamos sacando puntos importantes».

En cuanto a su futuro a corto plazo, Menéndez reconoce que «hablé con la dirección deportiva y estamos entre todos intentando revertir la situación, haciendo caso omiso a lo extradeportivo y desconectar un poco». Aun así, las ofertas por él continúan llegando y hasta el 31 de enero todo puede pasar. De momento, la cabeza del jugador está en ganar el domingo al Siero, «un rival directo tal y como estamos nosotros».

Sergio se entrenará junto a sus compañeros hoy, a partir de las 10.30 en La Toba. En la sesión de ayer el único ausente fue Expósito, con anginas, a la espera de evolución.