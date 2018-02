Real Avilés | «Iremos a Santa Cruz a por la victoria» Xiel da indicaciones a sus futbolistas esta semana en La Toba 3, con Gastón agachado y Thomas a la izquierda. / MARIETA Xiel asegura que «ganar al Lugones nos ha dado confianza» y que «el equipo está más ensamblado» SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 24 febrero 2018, 03:54

Tras seis derrotas consecutivas, el triunfo del Real Avilés el pasado domingo frente al Atlético de Lugones propició una semana tranquila en La Toba, de las que refuerzan el trabajo realizado día a día y contiagan de optimismo a un vestuario que, pese a estar unido y albergar buen rollo, siempre necesita de buenos resultados para aumentar su confianza.

«Cuando ganas todo el mundo sabe lo que pasa: ayuda en todos los sentidos y las cosas se ven distintas», admite un Xiel que las ha vivido de todos los colores en esto del fútbol. El preparador praviano no oculta que «el pasado domingo le cambiamos la cara al equipo y eso poco a poco fortalece el trabajo que estamos haciendo. Vamos en una buena línea y tenemos que seguir trabajando, haciendo equipo». Y es que el entrenador del Real Avilés tiene claro que «hasta ahora no estábamos ensamblados y poco a poco, a base de trabajar en los entrenamientos, lo estamos consiguiendo. Se va viendo por dónde queremos ir y espero que sigamos así».

La mala noticia de la semana ha sido la lesión de Mathieu, que estará varias semanas de baja después de sufrir un 'pinchazo' en el isquiotibial de su pierna derecha en el entrenamiento del jueves. «La lesión es una pena. Fue en mitad del entrenamiento, ni en el calentamiento ni al final, cosas que suelen pasar a estas alturas de la temporada. El idioma es un impedimento y no sabemos muy bien con qué base llegan estos chicos franceses, pero la verdad es que estábamos entrenando normal y se resintió». En cualquier caso, el aumento de la plantilla en el mercado invernal hace que «no nos podamos quejar. Evidentemente, Mathieu estaba siendo importante para nosotros, estaba jugando muy bien, pero tenemos jugadores en la plantilla para jugar ahí». Uno de ellos es Anselm, que tampoco podrá participar el domingo al encontrarse sancionado por acumulación de amonestaciones.

Junto a Mathieu y al atacante, también será baja el catalán Toni Escobedo, que «todavía está convaleciente pero que seguramente comenzará a entrenar la próxima semana». Thomas tiene muchas opciones de entrar en la lista, pero su concurso dependerá de las sensaciones que tenga en el entrenamiento de hoy y de la conversación que tenga con Xiel. Tras reconocer el jugador a este periódico que «todavía es pronto para disputar los noventa minutos», Xiel quiere ser cauto. «Habrá que ver cómo entrena mañana -por hoy- y qué nos dice. A ver si puede jugar o entrar en la lista y después decidiremos. No queremos correr riesgos tampoco».

El técnico blanquiazul respeta al Gijón Industrial, aunque tiene claro que «vamos a intentar ganar, porque sería muy importante para nosotros. No nos queda otra. Tenemos que ir cada partido a ganar y esta vez no será una excepción. La receta para salir de ahí abajo es ganar, ganar y ganar». El técnico realavilesino describe al 'Indus' como un equipo que «tiene gente con calidad constrastada en la categoría, mezcla de juventud y veteranía y están funcionando bien esta temporada. No va a ser fácil conseguir el triunfo pero estamos bien y lo vamos a intentar», concluye. Hoy, a las 10.30 en el Suárez, última sesión preparatoria.