«Quiero que la afición del Real Avilés se divierta y se indentifique con el equipo» Abraham Albarrán, durante su presentación junto a José María Tejero. / JOSÉ PRIETO Abraham Albarrán anuncia una «forma de trabajar que nunca se ha visto en el club» en su presentación oficial SANTY MENOR Avilés Sábado, 2 junio 2018, 03:16

Hacía tiempo que la sala de prensa del Suárez Puerta no registraba una asistencia tan grande. La esperada presentación oficial de Abraham Albarrán como nuevo entrenador del Real Avilés no dejó indiferente a nadie y durante el acto hubo tiempo para todo. Habló el nuevo técnico, también lo hizo el presidente, José María Tejero, y en el aire una conclusión: recuperar la «normalidad» en el club.

«Después de una temporada muy convulsa en la que ha pasado de todo, lo principal para el club debe ser recuperar la normalidad. Hacer las cosas normales. Ni más ni menos», explicaba el nuevo preparador blanquiazul en su primera intervención. José María Tejero lo presentó como «la persona ideal para el banquillo del club en estos momentos, un entrenador joven y con mucha ilusión. Todos lo conocéis y por la experiencia que tiene tanto como jugador como a la hora de gestionar grupos humanos no tengo dudas de que está capacitado para el reto».

A Abraham no le podrá ni la presión ni la responsabilidad en su primera experiencia como entrenador senior. «Si por mí fuera, llevaría cinco años entrenando. A mí me gustaba jugar al fútbol sala, no al fútbol, por culpa de entrenadores que he ido teniendo en los últimos años. De haber tenido el carné antes, siempre me ha gustado más entrenar que jugar y la gente que me conoce lo sabe».

El técnico avilesino no quiere «vender humo» y lo que promete es que la gente que acuda al Suárez Puerta se lo va a pasar bien. «Tenemos que recuperar al aficionado del Avilés. Que regrese al campo, se sienta identificada y para eso hay que darle espectáculo, que es lo que es el fútbol. No quiero ganar a cualquier precio. Quiero jugar bien y divertir a la gente y así será más fácil conseguir los resultados. Si tiramos veinte veces a puerta, el rival una y perdemos 0-1, pues nos iremos dolidos pero contentos, sabiendo que el próximo partido lo ganaremos».

En lo que respecta a los fichajes, Abraham y José María Tejero coincidieron en que «todavía es pronto. Muchos jugadores tienen contrato con sus equipos y será a partir de julio cuando se sepan las novedades». Jugar en Tercera o Preferente influirá, pero Abraham asegura que «el 80% del equipo será el mismo en cualquiera de las categorías y también con mayoría de jugadores de Avilés». El presidente del Real Avilés recuerda que «el equipo no ha descendido deportivamente, si lo hace será por arrastres, y confío en que el Langreo pueda ascender. Tienen mucha ilusión en conseguirlo y sería bueno para todo el fútbol asturiano». Con la llegada de «gente de confianza de Abraham», Tejero se desligará del día a día del club, «como siempre he querido».

Confirmado el cuerpo técnico de la próxima temporada por LA VOZ, Abraham aseguró que «el acuerdo con Gustavo está cerca. Además de ser un gran delegado, serían dos ojos más para los aspectos futbolísticos, porque tiene el nivel II de entrenador. Sería el broche de oro al cuerpo técnico». Habrá cuatro entrenamientos semanales, dos por la mañana y dos por la tarde. «Los lunes será regenerativo con Olmo, los sábados entrenaremos en el Suárez Puerta y los miércoles y jueves por la tarde, para que pueda venir toda la gente que trabaje». Abraham quiere que los fichajes que lleguen «tengan la ilusión de vestir esta camiseta» y asegura que «los primeros contactos están siendo muy positivos».

En cuanto a las renovaciones, lo que es seguro es que no continuarán los jugadores franceses. Lucas y Paulo interesan a filiales, Thomas negocia con el Albacete y Mathieu con el Vitesse holandés.