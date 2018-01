El Real Avilés recupera efectivos Luis Nuño, que asume su continuidad, controla el balón con Jairo Huerta y Paulo detrás. / MARIETA Xiel podría realizar una convocatoria de dieciséis jugadores del primer equipo SANTY MENOR Avilés Sábado, 27 enero 2018, 02:36

Por primera vez desde que se hizo cargo del Real Avilés tras la dimisión de Iván Palacios, Xiel podría realizar para mañana una convocatoria de dieciséis jugadores con ficha del primer equipo. Con los últimos movimientos del mercado, el praviano tiene a su disposición a diecisiete futbolistas, dieciséis del primer equipo más el juvenil Barra, que ha venido siendo titular prácticamente durante toda la temporada.

Esto se debe a que el club ya ha tramitado las fichas de los hermanos Toni y Miguel Escobedo y de Balsera, mientras que Jairo Huerta podría entrar en su primera lista y Nico Pandiani se ejercitó ayer con normalidad tras los problemas de tobillo que sufrió en Santa Catalina. Así pues, tras el entrenamiento que tendrá lugar hoy por la mañana en el Suárez Puerta, Xiel deberá elegir dieciséis de los siguientes diecisiete futbolistas, salvo que alguno tenga la mala fortuna de ser baja de última hora por lesión: Borja Piquero, Carlos Castro, Santa, Domínguez, Expósito, Barra, Nico Pandiani, Balsera, Marcos, Anselm, Luis Nuño, Pablo Tineo, Coutado, Miguel Escobedo, Toni Escobedo, Omar Tranche y Jairo Huerta.

Los lesionados Thomas y Adrián forman parte de una plantilla blanquiazul que no sufrirá más bajas y, por el contrario, sí que se espera que tenga altas, pues la dirección deportiva continúa trabajando en la incorporación de futbolistas. No habrá bajas porque Luis Nuño da prácticamente por perdida su opción de salir del club antes del miércoles, cuando concluye el mercado invernal. «Está muy difícil porque el club sigue cerrado en banda. No me quieren dar la baja», sostiene el futbolista avilesino.

Para conocer un poco más a los hermanos firmados por el conjunto avilesino, Toni Escobedo tiene 21 años y nació en Salou (Tarragona). Juega de lateral por ambas bandas y tras jugar en las categorías inferiores del Reus, como senior militó tres temporadas en la Preferente catalana en los equipos Catllar, Hospitalet y Roda de Berá.

Por su parte, Miguel, extremo izquierdo o delantero, tiene 19 años y disputa su primera temporada senior, después de pasar por las escuelas de clubes como Reus o Nástic, llamando la atención de equipos como Numancia, Granada y Almería. La temporada pasada, pese a ser juvenil de último año entrenó durante toda la campaña con el primer equipo del Macarena, de Tercera División, aunque no llegó a debutar. Ambos convencieron a Xiel tras varios días a prueba en el equipo relavilesino.

A la espera se mantienen tres futbolistas. Carlinos, que tras unos días en Tailandia y después de participar en Murcia en las Sesiones AFE ya se encuentra en Asturias a la espera de tomar una decisión de aquí al miércoles. Si no encuentra un destino que le atraiga, el futbolista noreñense podría regresar al Real Avilés, que todavía le guarda su ficha. Otro nombre propio es Aarón, del Bosco, cuyo fichaje no está para nada descartado, aunque las posturas de los clubes no se han movido todavía. Las negociaciones continuarán en los próximos días.

Por último, el central colombiano Yeison Espinosa, que llegó a prueba hace unos días procedente del Atlético Bembibre, podría quedarse en el equipo a imagen y semejanza de los hermanos Escobedo. Mientras que la agencia de representación del joven futbolista de 21 años, Alma Sport Agency, aseguraba ayer a LA VOZ que «el fichaje se cerró ayer por la tarde -por el jueves-», aunque «la ficha quizá no esté todavía lista para el domingo». Por su parte, desde el club transmiten que hay interés en el jugador y hay conversaciones, pero que todavía no hay nada cerrado.

En cuanto al resto de fichajes, el club ha ampliado las miras y está siguiendo el mercado cántabro, aunque desde la entidad tienen claro que con el poco tiempo que queda no será sencillo conseguir firmar futbolistas que mejoren lo que hay ahora mismo en el equipo. Uno de los jugadores que interesaban es Alex Seger, que finalmente ha convencido a Josu Uribe y jugará en el Caudal, en Segunda B, hasta final de temporada. Gran noticia por tanto para el sueco, que jugó en el Real Avilés a las órdenes de Pablo Lago.

Dos bajas en el Tuilla

El Tuilla, rival del Real Avilés mañana, a partir de las 12 horas en el Suárez Puerta, tendrá dos bajas seguras para el choque, las del delantero Alberto Veintimilla y el jugador de banda Kike Espina. Tras un pequeño bache de juego y resultados antes del parón navideño, el conjunto arlequinado ha vuelto a recuperar sensaciones y ahora mismo es quinto clasificado, a cuatro puntos del 'play off' de ascenso.

Además del entrenador, Chuchi Collado, que fue jugador del Real Avilés en la década de los noventa, el resto de futbolistas de la plantilla con pasado blanquiazul son el meta Gabri, el defensa Borja Noval, el medio Jorge Fidalgo y el delantero Cristian, máximo goleador del equipo.