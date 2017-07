El Real Avilés se pone en marcha Blas García toma los mandos en el Real Avilés. / MARIETA Con la guerra interna sin resolverse, Blas García ha citado a una veintena de futbolistas para una toma de contacto en el Suárez Puerta sin entrenamiento NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Lunes, 17 julio 2017, 12:46

El Real Avilés se pone en marcha este lunes 17 de julio con el futuro del club pendiendo de hilos, y una plantilla incompleta cuyos integrantes, los que siguen y los pocos que han decidido incorporarse hasta la fecha, empiezan a entrenar con la incertidumbre que provoca lo que se cuece en la cúpula de la entidad. Blas García se pondrá junto a Jorge Tejada y Dani Castro al frente del trabajo en una pretemporada que se presume muy movida.

Si la operación de venta del Real Avilés por parte de su máximo accionista José María Tejero a IQ Finanzas se ha venido abajo definitivamente, el actual estado del club es el mismo que impera desde diciembre, gestión del grupo mexicano, pero con el matiz de una demanda de anulación.

Con la situación interna sin resolver, tampoco se ha ventilado la deuda de 32.500 euros que el Avilés tiene que pagar para poder competir, ya que ese impago provoca la parálisis federativa que impide tramitar las licencias de la próxima temporada. Ese trámite se puede cumplir tres días antes del primer partido oficial, pero de momento provoca que los jugadores no estén cubiertos por la Mutualidad si hay lesión.

En medio de este clima irrespirable, una veintena de futbolistas, suponemos, acudirán esta tarde a partir de las 18 horas al Suárez Puerta, donde están citados para la presentación, reparto de ropa y la primera charla de Blas García, que ha fijado el martes como primer día de trabajo efectivo de campo.

En la lista de jugadores convocados hay sorpresas, como la presencia de dos juveniles que llegan desde el Atlético de Madrid de División de Honor, Javi y Cristian, de los que no se tiene conocimiento por parte del club. También aparece entre los citados Dudi, que había apalabrado su continuidad. Además de ellos, los citados son los porteros Esteve Peña, Lucas Anacker y Carlos Castro, Keko, Dudi, Nacho Méndez, Álex Seger, Álex Arias, Luismi, Matías, Álex García, Sergio Ríos, los dos únicos fichajes, Luis Nuño y Pablo González, y Santi y Adrián, del juvenil del Avilés. Pablo Suárez y Marcos Torres, con permiso, se incorporan el martes, y Alberto Delgado, el jueves.

Nota de prensa del club

Pasadas las diez de la noche, el Real Avilés CF SAD enviaba un comunicado a los medios.

«Debido a la situación de confusión que se ha creado por la falta de claridad en las informaciones vertidas, este club quiere hacer contar lo siguiente:

1. El Real Avilés tiene concedida la gestión deportiva y económica a la sociedad mercantil Real Avilés Gestión Deportiva S.L.

2. La sociedad mercantil Real Avilés GD S.L. es propiedad de Don Álvaro López Zúñiga.

3. El Real Avilés Club de Fútbol tiene como único interés que se cumplan los acuerdos suscritos con Real Avilés GD S.L.

4. La gestora del Real Avilés GD SL viene incumpliendo parte de esos acuerdos sistemáticamente; los que son de dominio público (impagos en la escuela) así como otros que en su momento se darán a conocer.

5. La deuda que ha propiciado la suspensión de los derechos federativos del club para nada es imputables al Real Avilés C F puesto que se trata de importes suscritos mediante pagarés a nombre de Real Avilés GD S.L.

6. Los futbolistas pertenecientes a la plantilla del primer equipo no han sido dados de alta en la mutualidad, con lo que carecen de cobertura médica a día de hoy. Debido a esta situación, será responsabilidad de los propios futbolistas cualquier lesión que se produjera durante los entrenamientos dejando constancia que no tienen ficha en vigor con Real Avilés C. F.

7. Con relación a la venta del paquete accionarial del Real Avilés Club de Fútbol es una cuestión que ataña únicamente al comprador y al vendedor por lo que no debe interferir en el desarrollo de la actividad propia de la entidad. No se comprende porqué tal debate se vincula a la marcha del club.

8. Como conclusión recordar a la afición y a la ciudad de Avilés que está entidad ha sufrido todo tipo de agresiones para forzar su desaparición, incluso una quiebra instada desde la propia entidad. Sin embargo, pese a vivir infinidad de avatares el Real Avilés seguirá siendo historia viva del futbol español».

Además de esta nota, el administrador de la gestiòn Pedro García, presentó por escrito su renuncia irrevocable, que será oficial a partir del 1 de agosto.