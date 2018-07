El Real Avilés no podrá tramitar licencias hasta abonar las deudas El club todavía no ha liquidado la pasada campaña y regresa a una situación de bloqueo SANTY MENOR AVILÉS. Martes, 3 julio 2018, 03:50

La actualidad del Real Avilés no registra más novedad que la oficialidad de lo que se daba por hecho: el club no podrá tramitar licencias hasta que no abone las deudas de la pasada temporada. Cumplido el 30 de junio, hasta que la entidad no se ponga al día no podrá trasladar ficha alguna a la Federación.

Según fuentes de AFE, «cuando se llega al 30 de junio y las denuncias no han sido abonadas se traslada el caso a la Federación, a la Comisión Mixta, y automáticamente se suspenden los derechos federativos del club hasta que se paguen las cantidades adeudadas». El Real Avilés regresa por tanto a una situación que no les desconocida, pues ya ocurrió en la primera temporada de Golplus, cuando la empresa tuvo que hacer frente a deudas como la de Serrano para poder fichar jugadores, en la etapa de Pablo Lago durante la pretemporada y las pasadas navidades, cuando Santa y Marcos, por ejemplo, tuvieron que esperar varias semanas para convertirse en jugadores del primer equipo por la denuncia de Iván González.

La solución del bloqueo es muy sencilla: nada más que el club haga efectivo el pago de las deudas, recuperará los derechos federativos para poder inscribir una plantilla que Alain Menéndez ya tiene avanzada. En la presentación de Abraham Albarrán, José María Tejero, que sigue sin hacer declaraciones, recordó que «IQ Finanzas en su día abonó deudas bien entrado julio», por lo que parece que este curso ocurrirá algo parecido. Mientras tanto, la afición espera para conocer las líneas maestras del nuevo proyecto.